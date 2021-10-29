Какой сегодня церковный праздник 29 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Мученика Лонгина Сотника, иже при Кресте Господни
Православные праздники 29 октября 2021 года
Преподобных Лонгина, вратаря Печерского и Лонгина Яренгского
Народные праздники и приметыЛонгин Сотник
В этот праздник чтут память троих Лонгинов – Сотника, Печерского привратника и Яренгского.
По традиции в этот день принято умываться и умывать детей холодной водой из источника. Считается, что этот обряд помогает сохранить хорошее зрение. А чтобы улучшить остроту зрения, необходимо несколько часов подряд смотреть на воду.
В старину в этот день выносили на улицу зимнюю одежду. Считалось, что она пропитается светом, будет согревать и лечить всю зиму.
Если гусь поднимает одну лапу, то скоро ударит мороз.
Приметы- При переменном ветре и зима будет непостоянной.
- Если в облачный день солнце перед закатом ярко засияет, будет продолжительное ненастье.
- Кольцо вокруг луны – к ветру.
- Тусклая луна – к мокроте; ясная – к сухой погоде.
- Луна бледная и мутная – будет снег и мороз.
Источник: my-calend.ru