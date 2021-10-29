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28.10
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Какой сегодня церковный праздник 29 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:3410/28/2021
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По традиции в этот день принято умываться и умывать детей холодной водой из источника.

Если гусь поднимает одну лапу, то скоро ударит мороз.Фото: Pixabay.com


Православные праздники 29 октября 2021 года

Мученика Лонгина Сотника, иже при Кресте Господни
Преподобных Лонгина, вратаря Печерского и Лонгина Яренгского

Народные праздники и приметы

Лонгин Сотник
В этот праздник чтут память троих Лонгинов – Сотника, Печерского привратника и Яренгского.

По традиции в этот день принято умываться и умывать детей холодной водой из источника. Считается, что этот обряд помогает сохранить хорошее зрение. А чтобы улучшить остроту зрения, необходимо несколько часов подряд смотреть на воду.

В старину в этот день выносили на улицу зимнюю одежду. Считалось, что она пропитается светом, будет согревать и лечить всю зиму.

Если гусь поднимает одну лапу, то скоро ударит мороз.

Приметы

- При переменном ветре и зима будет непостоянной.
- Если в облачный день солнце перед закатом ярко засияет, будет продолжительное ненастье.
- Кольцо вокруг луны – к ветру.
- Тусклая луна – к мокроте; ясная – к сухой погоде.
- Луна бледная и мутная – будет снег и мороз.

Источник: my-calend.ru

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