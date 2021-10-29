Все про Новый 2022 год: в чем встретить, что приготовить, как проводить старый год, как загадать желание под бой курантов

У многих россиян уже появилось праздничное настроение. Виной этому приближающийся Новый 2022 год под покровительством Водяного Тигра. Тигр считается свободолюбивым животным, которое способно принести людям в предстоящем году много удивительных сюрпризов. Однако, чтобы получить благословение символа года, нужно ему угодить.
В чем встретить Новый 2022 год?
Первым делом стоит заняться подбором образа. Встречать год Тигра лучше всего в наряде из натуральных тканей, избегая всего, что касается синтетики. Это может быть одежда из хлопка, шелка, атласа и иных материалов. Расцветку лучше выбирать из предпочитаемых символом года цветов. Такими цветами являются зеленый, синий, голубой, серый, бирюзовый, золотой, песочный, белый, лазурный.
Если вы хотите выбрать праздничный наряд с каким-либо принтом, то от этой идеи лучше отказаться. Водяной Тигр не любит броскости в образе так же, как и не любит яркие неоновые цвета. От любимого тигрового принта тоже нужно отказаться, поскольку символ года может воспринять вас, как соперника и может подкидывать неудачи в новом году.
Какие блюда готовить к новогоднему столу?
Тигр в первую очередь является диким животным, поэтому очевидно, что хищник порадуется обилию мяса на новогоднем столе. Это может быть мясо птицы, свинина, говядина, рыба и различные колбасы. Вы можете готовить их по привычным всем рецептам, однако против экспериментов символ года не идет.
Закуски для праздничного стола важно оформить красиво и подобрать оптимальное сочетание продуктов. Еда должна быть гармоничной по вкусу и внешнему виду, что точно придется Водяному Тигру по вкусу. Старайтесь при приготовлении блюд избегать остроты и отдайте предпочтение нежному вкусу.
Кроме того, на столе можно разместить сырную и мясную тарелку с различного вида деликатесами. К ним в дополнении обязательно нужно разместить несколько видов хлеба, а также овощи и листья салата.
Обязательно разбавьте тяжелый мясной рацион диетическими салатами и закусками.
Как загадать желание в новогоднюю ночь?
После выбора наряда и посиделок за новогодним столом следует бой курантов и всеми любимая традиция загадывать желание. Однако не все знают, как правильно это сделать и гарантировать себе исполнение мечты.
1. Самый популярный способ загадать желание - сжечь листок с ним. Возьмите небольшой листок бумаги, напишите на нем то, что хотите загадать и под бой курантов сожгите. Пепел добавьте в шампанское и выпейте ровно на двенадцатый удар часов.
2. Напишите письмо Деду Морозу. Да, не удивляйтесь, ведь письма Деду Морозу могут писать не только дети. Возьмите красивую бумагу и конверт и напишите о том, о чем мечтаете. Закройте конверт и спрячьте его в тайное место, а затем откройте через год в новогоднюю ночь и узнайте, что из написанного уже исполнилось.
Как проводить Старый Новый год?
После всех торжеств принято провожать Старый Новый год. Обычно этот праздник проводится в ночь с 13 по 14 января. Старый Новый год является равноценным празднеству 31 декабря, поэтому наряды и полный угощений стол в эту ночь тоже должен присутствовать. Соберитесь в кругу семьи, постройте и обсудите планы на предстоящий год. Чтобы придать празднику больше волшебной атмосферы, приготовьте печенье или вареники с сюрпризом. Внутрь угощения можно положить изолированную записку с предсказанием или монетку. Тот, кому попадется сюрприз, проведет предстоящий год в достатке и радости.