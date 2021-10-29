Яркие народные приметы на 30 октября: о чем говорят аквариумные рыбки, выскакивая из воды с целью поймать мошек?

30 октября отмечается церковный праздник в честь пророка Осия — Осий Колесник. Этот день знаменует приближение зимы. И это не просто слова, поскольку наши предки придерживались множества традиций, которые так или иначе влияли на дальнейшую жизнь.
Что делали в этот день?
30 октября люди меняли телеги на сани. Это было связано с резким ухудшением погоды и приближением снега. Телеги же, в свою очередь, приводили в порядок: ремонтировали, чистили, мазали дегтем, а также смолой.
Женщины пекли бублики и булочки, посыпая их маком. Когда изделия были готовы, в дом звали гостей, чтобы угостить близких и соседей. Также существовала традиция, когда женщины катили колеса телеги от дверей в дом до ворот. Считалось, что это поможет девушке найти своего любимого.
Кроме этого, женщины выносили на мороз постельное белье, вытряхивали его и держали до вечера на улице. Предки считали, что вместе с мусором и духотой из дома уходят негатив и нечистые силы.
Приметы в день пророка Осия:
В этот день нельзя мыться. Считалось, что вместе с грязью с тела смывается все здоровье.
Если небо при заходе Солнца будет окружено кругом синего цвета — близится сильная буря.
По цвету месяца можно определить погоду. Если он яркий — день будет теплым, без осадков. Если же месяц будет бледного или красного оттенка, нужно готовиться к непогоде.
Если куры жмутся в кучу, близки морозы.
Если рыбки в аквариуме пытаются выскочить из воды, также ожидается непогода.
Малое количество звезд на небесах — к холодам.
Отметим, что Осий жил в IV веке и занимал важную роль в деятельности христианской церкви. Также мужчина являлся постоянным участником Первого Вселенского собора.
Напомним, что сегодня, 29 октября, Русская православная церковь отмечает важную дату. Узнать о ней вы сможете в нашем материале.