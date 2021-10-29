Магнитные бури сегодня: Прогноз магнитных бурь на выходные 30- 31 октября 2021 года

Невероятно сильная магнитная буря обрушится на Землю 30 октября. Ее мощность достигнет 7 баллов. Сравнивая с прошлыми месяцам, это будет самый мощный геоудар этой осенью, а может и за весь год. Воздействие магнитной бури на планету и людей будет продолжаться в течение всего дня. Геоудары можно рассчитать по часам:
4.00 утра по новосибирскому времени, на планету обрушится буря силой в 7 баллов — это жесткий геомагнитный шторм, до экстремального не хватило одного балла. Длительность геоудара будет три часа. В 7.00 обстановка сменится на бурю в 6 баллов. Продержится такая ситуация до 19.00.
Магнитная буря может повлиять на электросети в некоторых районах и спутники, но на практике эти последствия, скорее всего, будут незначительными. При этом у людей, чувствительных к погоде, и людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, может резко ухудшиться здоровье. Обязательно следите за своим здоровьем и держите под рукой необходимые лекарства.
Какая обстановка будет 31 октября пока неизвестно, но вероятность отголосков прошедшего сильного шторма довольно высокая. Поэтому, хоть и показано по прогнозам, что состояние магнитосферы будет спокойным, метеопаты все-таки могут испытать на себе последствия минувшей бури. Это происходит от различий в организме людей. Кто-то начинает предчувствовать магнитную бурю за несколько часов до геоудара, кто-то в пик шторма, а остальные страдают от бури после ее окончания.
Если вы испытываете на себе ее жесткое влияние, то постарайтесь сделать разгрузочный день. Исключите жирную, соленую, острую пищу, алкоголь. Пейте больше воды, высыпайтесь, гуляйте на свежем воздухе. А спокойное и радостное состояние поможет пережить этот период.