Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
29.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Магнитные бури сегодня: Прогноз магнитных бурь на выходные 30- 31 октября 2021 года

7:00:1510/29/2021,София Мальцева
0

4.00 утра по новосибирскому времени, на планету обрушится буря силой в 7 баллов — это жесткий геомагнитный шторм, до экстремального не хватило одного балла.

Воздействие магнитной бури на планету и людей будет продолжаться в течение всего дня. Фото: Pixabay.com

Невероятно сильная магнитная буря обрушится на Землю 30 октября. Ее мощность достигнет 7 баллов. Сравнивая с прошлыми месяцам, это будет самый мощный геоудар этой осенью, а может и за весь год. Воздействие магнитной бури на планету и людей будет продолжаться в течение всего дня. Геоудары можно рассчитать по часам:

4.00 утра по новосибирскому времени, на планету обрушится буря силой в 7 баллов — это жесткий геомагнитный шторм, до экстремального не хватило одного балла. Длительность геоудара будет три часа. В 7.00 обстановка сменится на бурю в 6 баллов. Продержится такая ситуация до 19.00.

Магнитная буря может повлиять на электросети в некоторых районах и спутники, но на практике эти последствия, скорее всего, будут незначительными. При этом у людей, чувствительных к погоде, и людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, может резко ухудшиться здоровье. Обязательно следите за своим здоровьем и держите под рукой необходимые лекарства.

Какая обстановка будет 31 октября пока неизвестно, но вероятность отголосков прошедшего сильного шторма довольно высокая. Поэтому, хоть и показано по прогнозам, что состояние магнитосферы будет спокойным, метеопаты все-таки могут испытать на себе последствия минувшей бури. Это происходит от различий в организме людей. Кто-то начинает предчувствовать магнитную бурю за несколько часов до геоудара, кто-то в пик шторма, а остальные страдают от бури после ее окончания.

Если вы испытываете на себе ее жесткое влияние, то постарайтесь сделать разгрузочный день. Исключите жирную, соленую, острую пищу, алкоголь. Пейте больше воды, высыпайтесь, гуляйте на свежем воздухе. А спокойное и радостное состояние поможет пережить этот период.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
здоровьемагнитная буряметеопатыгеомагнитный штормкосмическая погода
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Берегите себя!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске бывший зэк отобрал у собутыльника деньги и убежал
7:03:59 10/29/2021
В Бердске бывший зэк отобрал у собутыльника деньги и убежал
Магнитные бури сегодня: Прогноз магнитных бурь на выходные 30- 31 октября 2021 года
7:00:15 10/29/2021
Магнитные бури сегодня: Прогноз магнитных бурь на выходные 30- 31 октября 2021 года
В Подмосковье покончил с собой экс-замначальника штаба ВДВ Анатолий Белянин
6:58:17 10/29/2021
В Подмосковье покончил с собой экс-замначальника штаба ВДВ Анатолий Белянин
В Новосибирске разыскивают двух лже-волонтеров, укравших 320 тысяч рублей у пенсионерки
6:48:26 10/29/2021
В Новосибирске разыскивают двух лже-волонтеров, укравших 320 тысяч рублей у пенсионерки
В России выплатят пособие в 50 тысяч рублей защищавшим блокадный Ленинград
6:31:22 10/29/2021
В России выплатят пособие в 50 тысяч рублей защищавшим блокадный Ленинград
Англичанка отказалась от одной привычки и сбросила 36 килограммов
6:15:41 10/29/2021
Англичанка отказалась от одной привычки и сбросила 36 килограммов
Когда будет ближайшая Родительская суббота в ноябре 2021 года. Что необходимо сделать? В какое время пойти на кладбище
6:00:09 10/29/2021
Когда будет ближайшая Родительская суббота в ноябре 2021 года. Что необходимо сделать? В какое время пойти на кладбище
Мэрайя Кэри сдала мать в дом престарелых и продала ее жилье за 757 тысяч долларов
5:59:46 10/29/2021
Мэрайя Кэри сдала мать в дом престарелых и продала ее жилье за 757 тысяч долларов
В Кемерове суд вынес приговоры виновным в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
5:51:11 10/29/2021
В Кемерове суд вынес приговоры виновным в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
Жители Северной Кореи решили спасаться от голода мясом черных лебедей
5:19:06 10/29/2021
Жители Северной Кореи решили спасаться от голода мясом черных лебедей