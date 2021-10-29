В России выплатят пособие в 50 тысяч рублей защищавшим блокадный Ленинград

В России обладатели наград "За оборону Ленинграда" получат выплату в 50 тыс. рублей. Деньги будут выплачивать органы, которые занимаются пенсионным обеспечением Россиян. Такие платежи поступят на счет россиян в ноябре вместе с пенсионными выплатами.
Обращаться куда-либо не потребуется, сотрудники налоговой службы изучат имеющиеся в ведомстве документы и начислят деньги. А если человек получает две пенсии, платежи будут осуществляться по линии фонда. Проживающим в приютах россиянам будут переведены денежные средства в полноценном объеме.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что в России хотят сократить рабочий день до 7 часов в день. Такое действие объясняется тем, что взрослое население страны сможет сохранить крепкую и счастливую семью, если будет меньше работать.