Доблестные открытки и поздравления для моряков и капитанов в День основания Российского военно-морского флота 30 октября

Флоту быть, сказал всем царь,
Петр Великий — государь,
Сразу издан был указ,
Вот с тех пор есть Флот у нас!
Наш Военно-Морской Флот,
Для большой страны оплот,
Охраняет, защищает,
Врагов в бегство обращает!
Морякам российским Слава,
Гордится вами вся Держава,
Пусть в вашу честь салют гремит,
Как море праздник ваш шумит,
Вы поздравленья принимайте,
С друзьями праздник отмечайте,
Бокалом крепкого вина,
Пусть будет жизнь ваша полна,
Здоровьем, счастьем и удачей,
Любовью верной и горячей!
С днем великим основания
Флота поздравляю.
Мира в жизни и работе
Вам лишь я желаю.
Пусть призвание большое
Дарит только радость.
А семейный ваш очаг
Принесет в жизнь сладость.
Флот российский, наша гордость!
Снова честь вам и хвала!
Пусть в ваш праздник светит солнце
И звенят колокола!
Моряки-наводники —
Дамские угодники.
Мужественны и сильны,
Привлекательны они.
И на суше, и на море С гордостью несут свой флаг. Коль беда, война наступит — Будет вновь повержен враг!
Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда