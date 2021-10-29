Велесова ночь: очень важные приметы о деньгах с 31 октября на 1 ноября. Зачем в семьях в эту ночь разводят костер

Велесова ночь является славянской альтернативой западного Хэллоуина. Этот праздник тоже отмечается 31 октября и также связан с мистикой и миром духов. Правда, в отличие от Хэллоуина, в Велесову ночь не принято покидать жилище. Такая традиция тесно связана с верой в опасность.
Велес является Богом Мудрости и проводником между мирами духов и людей. 31 октября грань между этими мирами становится настолько тонкой, чтобы духи становятся незваными гостями. Однако стоит разделять духов на хороших и плохих. К примеру, каждый желающий может приготовить ужин и оставить одно место свободным. Считается, что его займет один из усопших родственников, которого вы позовете. При этом плохими духами являются те, что могут увезти смертного в мир мертвых. Именно поэтому все люди оставались на Велесову ночь дома. Более того, семьи зажигали весь свет в доме, чтобы огородить себя от опасности.
31 октября, как уже выяснилось, запрещено покидать дом. Особенно на длительное время после заката. Также в этот праздник не рекомендуется занимать деньги в долг. Это может привести к потере денежных средств на длительные сроки.
Отметим, что Хэллоуин и Велесова ночь похожи по мистической тематике, но в целом являются разными по своему духу праздниками.
Напомним, что в нашем материале вы сможете узнать о том, что нужно произносить перед сном в Велесову ночь.