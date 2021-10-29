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29.10
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На Кубани подростки зверски изнасиловали второклассника. Бастрыкин взял расследование дела на контроль

10:37:3410/29/2021
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Пострадавший — ребенок из неблагополучной семьи. О происшествии знали в школе, но тревогу не забили.

В Краснодарском крае подростки изнасиловали второклассника. Фото: Pixabay

В Краснодарской крае произошло ЧП - три 14-летних подростка жестоко издевались над второклассником. Они изнасиловали мальчика, сняли свои действия на телефон и выложили видео в соцсеть.

По факту надругательства над ребенком возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о произошедшем на Кубани. Глава СУ СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов доложит о ходе расследования дела руководителю СКР. Также тот поручил изучить ситуацию и обстоятельства, которые могли привести к данному преступлению.

Как ранее сообщали в «Курьер.Среда», в Краснодарском крае в станице Варениковской три 14-летних подростка из разных школ сняли на видео, как они изнасиловали второклассника. Кадры истязаний ребенка были опубликованы в соцсети, а затем удалены. Как сообщают СМИ, пострадавший — ребенок из неблагополучной семьи. О ситуации с мальчиком стало известно из сообщения его тети, предположительно о конфликте знала психолог школы, но не стала бить тревогу.

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насилиеуголовное делосъемка не телефонСКРАлександр Бастрыкин
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