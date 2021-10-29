На Кубани подростки зверски изнасиловали второклассника. Бастрыкин взял расследование дела на контроль

В Краснодарской крае произошло ЧП - три 14-летних подростка жестоко издевались над второклассником. Они изнасиловали мальчика, сняли свои действия на телефон и выложили видео в соцсеть.
По факту надругательства над ребенком возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о произошедшем на Кубани. Глава СУ СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов доложит о ходе расследования дела руководителю СКР. Также тот поручил изучить ситуацию и обстоятельства, которые могли привести к данному преступлению.
Как ранее сообщали в «Курьер.Среда», в Краснодарском крае в станице Варениковской три 14-летних подростка из разных школ сняли на видео, как они изнасиловали второклассника. Кадры истязаний ребенка были опубликованы в соцсети, а затем удалены. Как сообщают СМИ, пострадавший — ребенок из неблагополучной семьи. О ситуации с мальчиком стало известно из сообщения его тети, предположительно о конфликте знала психолог школы, но не стала бить тревогу.