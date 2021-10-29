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29.10
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В России помолятся о жертвах репрессий и вспомнят их имена 30 октября 2021 года

10:55:1110/29/2021
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Во всех церквях будут проведены богослужения.

Акции в память о жертвах репрессий пройдут в России. Фото: Pixabay.com

В России 30 октября проведут мероприятия в память о жертвах политических репрессий. Акции пройдут сразу в нескольких регионах страны и в интернете. В РПЦ пройдет первый общероссийский день церковного поминовения православных христиан, безвинно умерших или потерпевших урон в годы советского террора.

Также в некоторых регионах страны будут проведены акции под названием «Молитва памяти». На территории России мероприятие будет проведено в Архангельске, Биробиджане, Владимире, Волгограде, Воскресенске, Екатеринбурге, Ивантеевке, Казани, Калининграде, Коломне, Королеве, Костроме, Малоярославце, Москве, Нижнем Новгороде, Пушкино, Самаре, Петербурге, Северодвинске, Серпухове, Симферополе, Твери, Хабаровске, Электростали и Ялте. А за пределами границы в Йене, Кишиневе и Мангейме.

– Если по каким-то обстоятельствам вы не можете обеспечить собственную явку на акции, помолитесь о жертвах репрессий, находясь у себя дома, – сообщает один из организаторов.

В Храме Христа Спасителя в Москве Божественный парастас будет проходить под руководством митрополита Крутицкого и Коломенского Павла. В храме на Бутовском полигоне ответственность за службу на себя возьмет епископ Зеленоградский Савва. Начало запланировано на 8:00 и 10:00.

Также панихида будет проходить и в храме на Бутовском полигоне. Мероприятие начнется в то же время, что и в храме на Бутовском полигоне.

– На территориях захоронений мы будет произносить именами павших в Бутово согласно «расстрельным спискам» и по датам, в которые приговоры были приведены в действие. Планируем провести чтение перед мемориалом «Сад памяти», – рассказали в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

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