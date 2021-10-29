Водитель маршрутки изнасиловал одинокую пассажирку прямо в салоне автобуса

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло изнасилование. Пострадавшая — 44- летняя пассажирка маршрутного такси - обратилась в полицию после того, как водитель общественного транспорта забрал ее от станции метро «Академическая» и поняв, что женщина едет в салоне одна, заблокировал двери маршрутки и увез ее в сторону гаражей неподалёку от метро «Лесная».
Как пояснила пострадавшая, водитель азиатской внешности изнасиловал ее, угрожая расправиться. Жертва сразу не пошла в полицию, весь следующий день подруга успокаивала ее, но поняв, что сама не справится, позвонила в экстренную службу, чтобы проконсультироваться о лекарствах для пострадавшей, сотрудники принявшие вызов и направили полицейских по адресу.
Насильника продолжают искать, известно, что он - водитель маршрутного автобуса К-94. На данном маршруте работает перевозчик «Третий парк», пишет "Фонтанка".