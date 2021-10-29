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29.10
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Водитель маршрутки изнасиловал одинокую пассажирку прямо в салоне автобуса

11:07:0910/29/2021
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44-летняя потерпевшая рассказала, что она села в питерскую маршрутку, водитель увез ее в гаражи, где надругался.

Женщина оказалась ночью в автобусе одна и была изнасилована водителем. Фото: Wikimedia Commons

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло изнасилование. Пострадавшая — 44- летняя пассажирка маршрутного такси - обратилась в полицию после того, как водитель общественного транспорта забрал ее от станции метро «Академическая» и поняв, что женщина едет в салоне одна, заблокировал двери маршрутки и увез ее в сторону гаражей неподалёку от метро «Лесная».

Как пояснила пострадавшая, водитель азиатской внешности изнасиловал ее, угрожая расправиться. Жертва сразу не пошла в полицию, весь следующий день подруга успокаивала ее, но поняв, что сама не справится, позвонила в экстренную службу, чтобы проконсультироваться о лекарствах для пострадавшей, сотрудники принявшие вызов и направили полицейских по адресу.

Насильника продолжают искать, известно, что он - водитель маршрутного автобуса К-94. На данном маршруте работает перевозчик «Третий парк», пишет "Фонтанка".

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изнасилованиеодна в автобусеазиатская внешность
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