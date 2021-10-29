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Какие новые законы вступают в силу с 1 ноября, рассказали россиянам в Госдуме

11:46:4010/29/2021
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Жизнь россиян изменится: появится госрегулирование спирта, возможность изменить условия кредита из‑за COVID-19, регистрация корпоративных сим-карт. И не только.

В Госдуме напомнили о новых законах. Фото: Flickr

С ноября 2021 года в стране произойдут некоторые изменения в законодательстве. В Госдуме РФ напомнили гражданам, какие новые правила начнут действовать с начала ноября. Часть новых законов начнет действовать с 1 числа, часть - в конце месяца.

С 1 ноября вступает в силу закон о госрегулировании оборота этилового спирта.

- Росалкогольрегулирование ведет реестр мощностей технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции. Производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования, - сообщают на сайте ГД РФ.

- Закон станет дополнительной мерой в борьбе с контрафактной и некачественной продукцией на рынке. Это важно для защиты здоровья наших граждан, — написал в своем канале в Telergram председатель ГД Вячеслав Володин.

Также с начала месяца у россиян появится возможность изменить условия кредита из‑за коронавируса.

ЦБ рекомендовал удовлетворять заявления физлиц об изменении условий кредита или займа, если доход заемщика больше не позволяет исполнять обязательства. Для этого нужно с 1 ноября по 31 декабря 2021 года предоставить банку заявление и документ, подтверждающий ковид у заемщика или живущих с ним членов семьи. Это касается и тех, кто уже реструктуризировал долг. Штрафы и пени не начислят. На те же меры поддержки могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые.

С начала ноября будет производиться контроль за оборотом драгоценных металлов.

- Юрлица, осуществляющие добычу, попутное извлечение или производство драгметаллов, смогут добровольно вносить в специальную систему ГИИС ДМДК сведения о количестве добытых и отгруженных в продуктах переработки драгметаллов. Юрлица и ИП, состоящие на спецучете и использующие драгметаллы и драгоценные камни в производственных, научных и социально-культурных целях, смогут добровольно вносить в систему сведения о получении этих металлов и камней и их расходовании. Нововведение не распространяется на организации, которые хранят, изучают и экспонируют музейные предметы, и музейные коллекции из предметов, включенных в состав Музейного фонда РФ, - сообщают в ГД РФ.

С 23 ноября будет осуществляться лицензирование сервисного обслуживания вооружения и военной техники. Исключение составят госконтракты о сервисном обслуживании вооружения и военной техники, которые были заключены до 23 ноября.

С 29 ноября будет производиться регистрация корпоративных сим-карт, для этого компании и ИП должны передать данные об их корпоративных номерах до 30 ноября 2021 года. В противном случае эти карты заблокируют 1 декабря. Сотрудники, в свою очередь, должны эти данные подтвердить. Сделать оба действия можно на Госуслугах. Данный закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством и позволит снизить число противоправных действий с использованием анонимных сим-карт.

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госдумазаконыновые правилаГД РФ
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