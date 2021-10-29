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Отец убитой матерью 8-летней девочки рассказал о своей супруге

11:03:2710/29/2021
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Мужчина сообщил, что женщина очень любила своего ребенка, но страдала психическим заболеванием.

Муж женщины, которая убила свою дочь об отношениях в семье. Фото: Pixabay.com

Муж убийцы своей 8-летней дочери рассказал о психическом заболевании женщины. Все случилось в свердловской области в деревне Уфа-Шигири. Расиму 40 лет, он живет и работает в Екатеринбурге, регулярно отправлял деньги жене с ребенком. Мужчина не может поверить в случившееся.

По словам Расима, девочку уже похоронили в деревне, а на церемонию прощания пришла большая часть жителей населенного пункта. А из-за традиций, которые нужно было соблюсти при похоронах, мужчина не успел на суд к жене. В изолятор временного содержания его также не пускают, пишет портал E1.ru.

– У моей жены с детства были проблемы с психикой, она лекарства принимала, я понятия не имею, что могло произойти, раньше даже приступов никаких не было. Сейчас ее арестовали на два месяца, я буду настаивать на принудительном лечении, – рассказывает Расим.

Также Екатеринбуржец сообщил, что заболевание не передалось дочери по наследству. По его словам, девочка была очень веселая и общительная, легко заводила новые знакомства и быстро находила общий язык со сверстниками и взрослыми.

– Дочь жила с мамой, в соседнем доме живут дедушка с бабушкой. Это был самый обычный день, они сделали уроки, поиграли, никто не мог знать, что у нее в голове. Ребенок уже был взрослый, видимо бог предписал ей такую судьбу, – вспоминает отец погибшей девочки.

По версии мужа задержанной, женщина очень любила свою дочь и не отпускала ее гулять с чужими людьми, всегда провожала в школу и забирала из учебного заведения. А причиной убийства мог стать диагноз обвиняемой.

Напомним, ночью 26 октября мать 8-летней девочки позвонила в полицию и заявила, что на ее дочь набросился неизвестный с ножом. Позже следователи выяснили, что убийство совершила сама женщина. Сейчас она находится под стражей до 25 декабря.

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