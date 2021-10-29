Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
29.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

После задержания депутата Госдумы от КПРФ Рашкина с тушей лося полиция возбудила уголовное дело. Кадры задержания попали в Сеть

11:33:2710/29/2021
0

В полицию поступило сообщение, что в ночь на 29 октября слышали выстрелы в Лысогорском районе Саратовской области. Коммунисты заподозрили провокацию.

Полиция возбудила дело после задержания Рашкина с тушей лося. Фото: Сериншот

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина задержали в пятницу, предположительно, пьяным за рулем автомобиля. В багажнике машины инспекторы охотнадзора обнаружили тушу лося, топор и два окровавленных ножа. По словам парламентария, он нашел застреленное животное и решил его освежевать. Инцидент произошел в Саратовской области.

Полиция региона возбудила уголовное дело о незаконной охоте, рассказали в пресс-службе главка МВД России по Саратовской области. Там сообщили, что в ночь на 29 октября в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе. Участковый, выехавший на место происшествия, остановил автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения.

«Полицейским найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови. Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившемся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать», — сказано в сообщении полицейского ведомства.

Водитель машины отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, на него был составлен протокол об административном нарушении. За это полагается штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления автомобилем от 1,5  до 2 лет.

В отделе госконтроля и надзора за использованием объектов животного мира и среды их обитания регионального комитета охотхозяйства подали заявление в правоохранительные органы по факту незаконной охоты.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба)», — заявили в пресс-службе областной полиции.

Наказание предусматривает о штрафа до 500 тыс. рублей, исправительных работ до 2 лет или лишение свободы сроком до 2 лет.

Telegram-канал Mash сообщает, что задержанный автомобиль оформлен на местное отделение КПРФ. Также Mash  опубликовал видео с человеком, похожим на Рашкина, и кадры с протоколом о направлении на медосвидетельствование. Мужчина на видео заявляет, что является депутатом.

Во фракции КПРФ  в ГД не исключают, что возможна провокация. Как передает РБК, компартия обещала разобраться в произошедшем.

Рашкин является членом президиума ЦК КПРФ, первым секретарем Московского городского комитета партии. На сентябрьских выборах в Госдуму Рашкин прошел по партийному списку.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Доблестные открытки и поздравления для моряков и капитанов в День основания Российского военно-морского флота 30 октября
11:15:18 10/29/2021
Доблестные открытки и поздравления для моряков и капитанов в День основания Российского военно-морского флота 30 октября
Водитель маршрутки изнасиловал одинокую пассажирку прямо в салоне автобуса
11:07:09 10/29/2021
Водитель маршрутки изнасиловал одинокую пассажирку прямо в салоне автобуса
Отец убитой матерью 8-летней девочки рассказал о своей супруге
11:03:27 10/29/2021
Отец убитой матерью 8-летней девочки рассказал о своей супруге
Яркие народные приметы на 30 октября: о чем говорят аквариумные рыбки, выскакивая из воды с целью поймать мошек?
11:00:21 10/29/2021
Яркие народные приметы на 30 октября: о чем говорят аквариумные рыбки, выскакивая из воды с целью поймать мошек?
В России помолятся о жертвах репрессий и вспомнят их имена 30 октября 2021 года
10:55:11 10/29/2021
В России помолятся о жертвах репрессий и вспомнят их имена 30 октября 2021 года
На Кубани подростки зверски изнасиловали второклассника. Бастрыкин взял расследование дела на контроль
10:37:34 10/29/2021
На Кубани подростки зверски изнасиловали второклассника. Бастрыкин взял расследование дела на контроль
Совладельца компании по производству сырков «Б.Ю. Александров» объявили в розыск
10:21:53 10/29/2021
Совладельца компании по производству сырков «Б.Ю. Александров» объявили в розыск
Бердск«Птицы могут стать причиной авиакатастрофы»: В Бердске СибНИА им.Чаплыгина объяснили аннулирование соглашения на стройку мусорной свалки около кладбища
10:17:20 10/29/2021
«Птицы могут стать причиной авиакатастрофы»: В Бердске СибНИА им.Чаплыгина объяснили аннулирование соглашения на стройку мусорной свалки около кладбища
Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсии до 2024 года
10:05:21 10/29/2021
Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсии до 2024 года
Пьяного депутата Госдумы задержали в Саратовской области с тушей лося в багажнике
9:55:04 10/29/2021
Пьяного депутата Госдумы задержали в Саратовской области с тушей лося в багажнике