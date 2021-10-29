После задержания депутата Госдумы от КПРФ Рашкина с тушей лося полиция возбудила уголовное дело. Кадры задержания попали в Сеть

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина задержали в пятницу, предположительно, пьяным за рулем автомобиля. В багажнике машины инспекторы охотнадзора обнаружили тушу лося, топор и два окровавленных ножа. По словам парламентария, он нашел застреленное животное и решил его освежевать. Инцидент произошел в Саратовской области.
Полиция региона возбудила уголовное дело о незаконной охоте, рассказали в пресс-службе главка МВД России по Саратовской области. Там сообщили, что в ночь на 29 октября в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе. Участковый, выехавший на место происшествия, остановил автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения.
«Полицейским найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови. Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившемся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать», — сказано в сообщении полицейского ведомства.
Водитель машины отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, на него был составлен протокол об административном нарушении. За это полагается штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления автомобилем от 1,5 до 2 лет.
В отделе госконтроля и надзора за использованием объектов животного мира и среды их обитания регионального комитета охотхозяйства подали заявление в правоохранительные органы по факту незаконной охоты.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба)», — заявили в пресс-службе областной полиции.
Наказание предусматривает о штрафа до 500 тыс. рублей, исправительных работ до 2 лет или лишение свободы сроком до 2 лет.
Telegram-канал Mash сообщает, что задержанный автомобиль оформлен на местное отделение КПРФ. Также Mash опубликовал видео с человеком, похожим на Рашкина, и кадры с протоколом о направлении на медосвидетельствование. Мужчина на видео заявляет, что является депутатом.
Во фракции КПРФ в ГД не исключают, что возможна провокация. Как передает РБК, компартия обещала разобраться в произошедшем.
Рашкин является членом президиума ЦК КПРФ, первым секретарем Московского городского комитета партии. На сентябрьских выборах в Госдуму Рашкин прошел по партийному списку.