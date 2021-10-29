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Мальчики алма-атинской школы пришли на уроки в юбках в память о погибшем однокласснике

11:59:2210/29/2021
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8-классник наложил на себя руки после критике со стороны педагогов за то, что в шутку пришел в юбке на осенний бал.

Учащиеся алма-атинской школы, включая мальчиков, пришли на занятия в юбках в знак протеста. Фото: Instagram

Учащиеся "Назарбаев Интеллектуальной школы" (НИШ) в Алма-Ате, включая мальчиков, пришли 29 октября на уроки в юбках в знак протеста. Так они отреагировали на инцидента с их одноклассником, который покончил с собой после критики учителями его костюма на осеннем балу.

О самоубийстве восьмиклассника из НИШ сообщили 28 октября в социальных сетях. Предположительно, школьник наложил на себя руки после критике со стороны педагогов за то, что в шутку пришел в юбке на осенний бал. В полиции подтвердили факт самоубийства и возбуждения уголовного дела по статье "доведение до самоубийства", передает РИА Новости.

Руководство школы назвала произошедшее "несчастным случаем, произошедшим во внеурочное время"

Одна из учениц этой школы в пятницу опубликовала пост в Instagram:
"Сексизм - это когда куратор школы не впускает мальчика на осенний бал, потому что он пришел в юбке. После чего насильно отводит его к школьному психологу. А когда за него заступаются одноклассники, поименно требует фамилии каждого и угрожает дисциплинарным актом за то, что посмели поддержать "грешника".

Она опубликовала фото мальчиков, пришедших в пятницу на уроки в юбках "в знак протеста против инцидента" под лозунгом "У одежды нет гендера".

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