Мальчики алма-атинской школы пришли на уроки в юбках в память о погибшем однокласснике

Учащиеся "Назарбаев Интеллектуальной школы" (НИШ) в Алма-Ате, включая мальчиков, пришли 29 октября на уроки в юбках в знак протеста. Так они отреагировали на инцидента с их одноклассником, который покончил с собой после критики учителями его костюма на осеннем балу.
О самоубийстве восьмиклассника из НИШ сообщили 28 октября в социальных сетях. Предположительно, школьник наложил на себя руки после критике со стороны педагогов за то, что в шутку пришел в юбке на осенний бал. В полиции подтвердили факт самоубийства и возбуждения уголовного дела по статье "доведение до самоубийства", передает РИА Новости.
Руководство школы назвала произошедшее "несчастным случаем, произошедшим во внеурочное время"
Одна из учениц этой школы в пятницу опубликовала пост в Instagram:
"Сексизм - это когда куратор школы не впускает мальчика на осенний бал, потому что он пришел в юбке. После чего насильно отводит его к школьному психологу. А когда за него заступаются одноклассники, поименно требует фамилии каждого и угрожает дисциплинарным актом за то, что посмели поддержать "грешника".
Она опубликовала фото мальчиков, пришедших в пятницу на уроки в юбках "в знак протеста против инцидента" под лозунгом "У одежды нет гендера".