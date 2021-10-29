В Новосибирске 18-летняя водитель через два после получения прав переломала ноги в ДТП

В Новосибирске за нарушение ПДД перед судом предстанет 18-летняя девушка, сообщили 29 октября в региональном управлении Следственного комитета.
Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летней жительницы Новосибирска. Ее обвиняют по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека).
Мартовским вечером девушка села за руль исправного авто, в котором находилось трое пассажиров, двое из которых - дети. Она поехала по проезду Энергетиков в сторону ул. Станционной.
В какой-то момент она превысила скорость, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с другим авто.
-В результате ДТП водитель получил телесные повреждения в виде перелома обеих ног. Обвиняемая получила водительское удостоверение за два дня до совершения аварии, - рассказали в подробности в СК.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокурора скоро направят в суд.