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29.10
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В Новосибирске 18-летняя водитель через два после получения прав переломала ноги в ДТП

4:05:2910/29/2021
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Мартовским вечером девушка села за руль исправного авто, в котором находилось трое пассажиров, двое из которых - дети. На большой скорости на выехала на встречку.

Пострадавшей в ДТП начинающему водителю понадобилась помощь медиков: Фото: Рixabay.com

В Новосибирске за нарушение ПДД перед судом предстанет 18-летняя девушка, сообщили 29 октября в региональном управлении Следственного комитета.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летней жительницы Новосибирска. Ее обвиняют по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека).

Мартовским вечером девушка села за руль исправного авто, в котором находилось трое пассажиров, двое из которых - дети. Она поехала по проезду Энергетиков в сторону ул. Станционной.

В какой-то момент она превысила скорость, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с другим авто.

-В результате ДТП водитель получил телесные повреждения в виде перелома обеих ног. Обвиняемая получила водительское удостоверение за два дня до совершения аварии, - рассказали в подробности в СК.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокурора скоро направят в суд.

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