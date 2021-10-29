Губернатор Травников продли ограничения из-за коронавируса в Новосибирской области до 31 декабря 2021 года

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил коронавирусные ограничения в регионе еще на месяц - до конца 2021 года. Соответствующее постановление подписал глава области 29 октября.
Новым документом он внес изменение в постановление от 31 марта 2020 года, когда впервые в регионе определены меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Напомним, что ковидные ограничения с тех пор продлевались несколько раз. Последнее было сделано в сентябре, когда особый режим губернатор продлили до 31 ноября.
Теперь Травников постановил продлить «ограничительные меры, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» в Новосибирской области до 31 декабря 2021 года.
-Гражданам в возрасте старше 65 лет, не прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID 19), соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест массового скопления людей, участие в массовых мероприятиях, - сказано в документе. Это новый пункт, которого не было в предыдущих постановлениях на эту тему.