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Губернатор Травников продли ограничения из-за коронавируса в Новосибирской области до 31 декабря 2021 года

2:03:5610/29/2021
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Жителям региона в возрасте 65+, не имеющим прививку от ковида, "прописана" самоизоляция.

Травников продлил ограничительные меры в Новосибирской области до Нового года. Фото: Правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил коронавирусные ограничения в регионе еще на месяц - до конца 2021 года. Соответствующее постановление подписал глава области 29 октября.

Новым документом он внес изменение в постановление от 31 марта 2020 года, когда впервые в регионе определены меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Напомним, что ковидные ограничения с тех пор продлевались несколько раз. Последнее было сделано в сентябре, когда особый режим губернатор продлили до 31 ноября.

Теперь Травников постановил продлить «ограничительные меры, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» в Новосибирской области до 31 декабря 2021 года.

-Гражданам в возрасте старше 65 лет, не прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID 19), соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест массового скопления людей, участие в массовых мероприятиях, - сказано в документе. Это новый пункт, которого не было в предыдущих постановлениях на эту тему.

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