Проникшего в ковидный госпиталь под видом врача ради ухода за бабушкой жителя Томска уволили с работы

В Томске разразился скандал после того, как переодевшись врачом, местный житель несколько дней ухаживал за 84-летней бабушкой и другими пациентами больницы.
Три дня провел в «красной зоне» внук, который по приходу обнаружил, что его пожилая родственница лежит в моче и фекалиях без какого-либо ухода. Дело в том, что пенсионерка страдает болезнью Альцгеймера. Все время, пока он ухаживал за пациентами, мужчина снимал на телефон все, что происходит в больнице. После того, как в ковидном госпитале при Медико-санитарной части №2 выявили «шпиона», его выгнали.
Томич поехал в Москву с целью написать заявление в Следственный комитет, но там жалобу россиянина не приняли. В настоящее время он оказался без работы: начальник мотивировал свое решение уволить сварщика тем, что ему не нужны такие яркие личности. Кроме того, родственникам позвонили из больницы и сказали забрать бабушку, написав отказ от госпитализации. Об этом стало известно из его интервью для «Московского комсомольца».
- Благодаря этой новости я остался совсем без средств и боюсь, что работы теперь в Томске не найду. Как ухаживать за бабушкой, пока не знаю, — отметил внук.
Он находится в Москве без денег, ему правозащитники предоставили жилье и еду, в поисках правды он хочет еще получить консультацию юриста, что делать дальше.
Как сообщал "Курьер.Среда", 84-летняя томичка попала в красную зону с пневмонией. Соседи по палате рассказали ее внуку, что медперсонал к ней вообще не подходит.
Тогда он переоделся в медицинский костюм и пробрался в больницу.
«Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу. Обстановка в больнице ужасная. Ощущение, что я попал в тюрьму или на скотобойню. Я спросил у одного медбрата, почему он не может поменять белье у пациентов, он ответил, что ему лень», — описал увиденное томич.
Прокуратура Томска начала проверку по изложенным фактам.