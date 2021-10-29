В России выявили уже пять случаев особо заразной мутации AY.4.2 дельта-штамма коронавируса

В России ученые выявили уже пять случаев нового вида коронавируса AY.4.2. Три из них зарегистрировали в Московском регионе и два — в Татарстане. Такие данные 29 октября привел руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Новый вариант "дельта"-штамма коронавируса оказался более заразным, чем выявленные ранее. Один больной новой мутацией коронавируса способен заразить до 10 здоровых людей, которые не смогут легко перенести заболевание.
"Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, а еще два — получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы (Республика Татарстан)", — уточнил Хафизов.
По его словам, работу по постоянному мониторингу за изменчивостью коронавируса продолжается.
Напомним, что индийский штамм "дельта" впервые обнаружили в октябре 2020 года. У него очень короткий инкубационный период и он сильнее воздействует на человеческий организм. У него более длинный период выведения из организма, что затягивает процесс выздоровления. При этом "дельта"-штамм постоянно мутирует.
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заверяет, что вакцина "Спутник V" способна защитить от всех мутаций коронавируса, в том числе и от новой AY.4.2.