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В Бердске 13-летний ученик проломил лобную кость однокласснику в школе №3 "Пеликан"

3:22:2010/29/2021,Анастасия Солодкова
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Бердская прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о защите прав детей в школе и органах системы профилактики.

Инцидент произошел в школе №3 Бердска. Фото: С сайта школы №3 "Пеликан"

Прокуратура Бердска организовала проверку по факту причинением вреда ребенку в местной школе. Об этом сообщили в надзорном ведомстве Новосибирской области вечером 29 октября.

Как сообщал "Курьер.Среда", во время конфликта в школе семиклассник одним ударом нокаутировал одноклассника, которого на "скорой" отвезли в больницу.

Как уточнили в обларокуратуре, инцидент произошел 26 октября в бердской школе №3 "Пеликан".

-Предварительно установлено, что 13-летний мальчик, пребывая в муниципальном образовательном учреждении "Средняя образовательная школа №3 "Пеликан", из-за конфликта с одноклассником получил травму - перелом лобной кости. Потерпевший госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы для оказания медицинской помощи, - уточнили в ведомстве.

Бердской прокуратуре предстоит оценить исполнение законодательства о защите прав детей как в самой школе, так и в органах системы профилактики.

Как добавили в прокуратуре, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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