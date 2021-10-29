В Бердске 13-летний ученик проломил лобную кость однокласснику в школе №3 "Пеликан"

Прокуратура Бердска организовала проверку по факту причинением вреда ребенку в местной школе. Об этом сообщили в надзорном ведомстве Новосибирской области вечером 29 октября.
Как сообщал "Курьер.Среда", во время конфликта в школе семиклассник одним ударом нокаутировал одноклассника, которого на "скорой" отвезли в больницу.
Как уточнили в обларокуратуре, инцидент произошел 26 октября в бердской школе №3 "Пеликан".
-Предварительно установлено, что 13-летний мальчик, пребывая в муниципальном образовательном учреждении "Средняя образовательная школа №3 "Пеликан", из-за конфликта с одноклассником получил травму - перелом лобной кости. Потерпевший госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы для оказания медицинской помощи, - уточнили в ведомстве.
Бердской прокуратуре предстоит оценить исполнение законодательства о защите прав детей как в самой школе, так и в органах системы профилактики.
Как добавили в прокуратуре, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.