Дексаметазон при коронавирусе: как лучше лечить тяжелое течение - врачи изменили дозы

Крупное международное исследование госпитализированных пациентов с тяжелой формой COVID-19 показало, что, хотя более высокая доза стероидов не приводила к значительному снижению смертности, наблюдалась тенденция к пользе без увеличения побочных эффектов.
Исследование, опубликованное сегодня в Журнале Американской медицинской ассоциации, сравнивает стандартную дозу стероида дексаметазона 6 мг с 12 мг у пациентов, которым требуется более высокая степень поддержки для поддержания уровня кислорода. Это первое исследование COVID-19, в котором сообщается о долгосрочной смертности, и одно из немногих, которые были «слепыми» или разработаны таким образом, чтобы врачи не знали, какой пациент получил какую дозу, пишет medicalxpress.com.
Соавтор исследования профессор Бала Венкатеш из Института глобального здравоохранения Джорджа сказал, что, хотя предыдущие исследования показали, что более высокие дозы дексаметазона могут принести пользу пациентам с более тяжелым COVID-19, были опасения по поводу потенциальных побочных реакций.
«Наше исследование не выявило различий в частоте нежелательных явлений между двумя дозами. Хотя были сообщения об инфекциях, вызванных так называемым «черным грибком», у пациентов с COVID-19 с ослабленной иммунной системой, наше исследование не обнаружило увеличения показателей инфицирования с более высокими дозами стероидов», - сказал он.
Пациенты с критическим COVID-19 обычно имеют тяжелое воспаление легких и очень низкий уровень кислорода, что часто приводит к необходимости увеличения кислородной поддержки, искусственной вентиляции легких, поддержки для поддержания артериального давления и диализа почек.
Дексаметазон - это основа лечения тяжелой формы COVID-19. Хотя рекомендуется ежедневная доза 6 мг на срок до десяти дней, есть указания на то, что более высокая доза может принести пользу людям с более тяжелым заболеванием. Потенциальным побочным эффектом использования стероидов является подавление иммунной системы организма, что снижает способность бороться с другими типами инфекций. Были сообщения о том, что у пациентов с COVID-19, принимающих стероиды, развиваются серьезные грибковые инфекции, известные как мукомикоз или «черный грибок».
В этом исследовании исследователи набрали 1000 взрослых пациентов с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 в 31 учреждении в 26 больницах в Дании, Индии, Швеции и Швейцарии в период с августа 2020 года по май 2021 года. Пациенты были случайным образом разделены на две группы, одна из которых получала дексаметазон внутривенно 12 мг (n = 503) и другой дексаметазон 6 мг ежедневно (n = 497) на срок до десяти дней. Доля пациентов, живущих и не нуждающихся в жизнеобеспечении через 28 дней, составила 42,6 процента в группе 12 мг и 40,2 процента в группе 6 мг. В показателях смертности были 27,1 процента и 32,3 процента пациентов , назначенных 12 мг и 6 мг группы, соответственно.
Профессор Института Джорджа Индии Вивек Джа, который вместе с профессором Венкатешем организовал и провел исследование в 12 участвующих больницах Индии, сказал, что исследование предоставило полезные рекомендации для врачей, которые лечат пациентов с COVID-19 по всему миру.
«Хотя данные не предоставляют однозначных доказательств того, что дексаметазон 12 мг лучше 6 мг, мы наблюдаем тенденцию к снижению потребности в жизнеобеспечении и смертности при более высоких дозах без какого-либо увеличения риска серьезных инфекций», - сказал он. «Поскольку дексаметазон дешев, легко доступен и показан для лечения пациентов с COVID-19 с критически низким уровнем кислорода, даже небольшая разница в показателях смертности или исходах для здоровья может привести к важным клиническим и экономическим преимуществам для здоровья на уровне населения».