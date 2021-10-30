Миру грозит дефицит шприцев из-за роста доз вакцины от коронавируса - предупредили производители

Представители органов здравоохранения африканских стран и Организация Объединенных Наций предупреждают о надвигающейся нехватке более 2 миллиардов шприцев в основном для стран с низким и средним уровнем доходов по всему миру, поскольку предложение доз COVID-19 возрастет, а также могут пострадать плановые вакцинации.
Детское агентство ООН заявило, что дефицит затронет до 2,2 миллиарда одноразовых шприцев, которые автоматически блокируются, чтобы предотвратить их повторное использование. «Мы не ожидаем значительного дефицита более стандартных шприцев, используемых в странах с высоким уровнем дохода», - говорится в заявлении агентства. Он обвинил "значительно более высокий спрос", сбои в цепочке поставок, национальные запреты на экспорт шприцев и непредсказуемые поставки вакцин, пишет Medical Xpress.
Угроза нехватки возникает из-за увеличения потока доз вакцины COVID-19 после месяцев задержек на африканский континент, наименее защищенный регион мира, где полностью вакцинировано менее 6% его населения, насчитывающего 1,3 миллиарда человек. Ожидается, что всего пять из 54 стран Африки достигнут цели по полной вакцинации 40% своего населения к концу года.
«Нехватка шприцев может парализовать прогресс», - заявил журналистам в четверг директор Всемирной организации здравоохранения по Африке Матшидисо Моэти. ВОЗ сообщила, что в некоторых африканских странах, включая Южную Африку, Кению и Руанду, уже наблюдаются задержки с получением шприцев.
Регулярная вакцинация детей «будет затронута», - сказал Сибусисо Хлатжвако из организации здравоохранения PATH, который прогнозирует, что проблема может сохраниться «вплоть до 2022 года». PATH изучила данные производителей и сообщила, что более 100 стран по всему миру используют затронутые автоматически одноразовые шприцы.
В целом, моделирование «сейчас показывает значительный разрыв», - сказал он.
Нехватка шприцев уже затрудняет вакцинацию от COVID-19 в Руанде, которая получала вакцины от COVID-19 с «очень коротким сроком хранения», иногда за месяц или два до истечения срока годности, сообщил журналистам Сабин Нсанзимана из Биомедицинского центра Руанды.
«Вы должны получить эти шприцы в короткие сроки, - сказал он, - иначе у вас на руках истечет срок годности вакцин».
Представители здравоохранения заявили, что еще одна проблема заключается в том, что вакцина Pfizer от COVID-19, широко используемая в Африке, требует нового и другого шприца. По заявлению ВОЗ, в мире нет запасов новых одноразовых шприцев, а их рынок «узок и чрезвычайно конкурентен».
По данным ВОЗ, на африканском континенте мало производителей шприцев, и ни один из них не производит шприцев Pfizer.
Как сообщила журналистам представитель ВОЗ по вакцинации Фиона Атухебве, количество пожертвований вакцины COVID-19 в африканские страны в настоящее время превышает доступность шприцев, и в некоторых случаях странам приходится закупать шприцы отдельно. «Без плана у нас должны быть большие проблемы».
Представители органов здравоохранения африканских стран говорят, что на африканском континенте наблюдается тенденция к снижению числа новых случаев COVID-19 и смертей за последний месяц, но Моэти предупредил, что еще один рост может произойти в преддверии приближающегося курортного сезона.
На африканском континенте зарегистрировано более 8,4 миллиона подтвержденных случаев COVID-19, в том числе более 218 000 смертельных случаев.