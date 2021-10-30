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Ревакцинация от коронавируса: как она влияет на пациентов на диализе?

9:30:1610/29/2021
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Третий раунд вакцинации может принести пользу не только пациентам, у которых был сниженный или отсутствующий ответ на вакцинацию после двух доз, но и для пациентов с хорошим ответом антител после двух прививок.

Иммунитет основан на антителах, которые предотвращают инфекцию, и на иммунных клетках, которые могут убивать инфицированные клетки. Фото: Pixabay.com

Как и болезни, вакцины заставляют организм формировать иммунологическую память. Это воспоминание может предотвратить вторую инфекцию или болезнь, вызванную тем же патогеном. «Проще говоря, специфический иммунитет основан на антителах, которые предотвращают инфекцию, и на иммунных клетках, которые могут убивать инфицированные клетки», - объясняет профессор Нина Бабель, глава Центра трансляционной медицины, специализирующегося на иммунологии. Вместе со своими коллегами она разработала методику, позволяющую понять состояние иммунной системы.

Для этого исследователи, так сказать, в пробирке определяют, есть ли у человека действующие антитела и иммунные клетки против определенного патогена, пишет medicalxpress.com.

Более слабый иммунный ответ у диализных пациентов

У диализных пациентов иммунный ответ слабее, чем у здоровых людей. «У некоторых из наших пациентов после иммунизации против SARS-Cov-2 либо вообще не образуются вакцино-специфические антитела, либо образуется очень мало», - говорит д-р Окан Цинкилик, нефролог и руководитель диализного центра в Шверте. Однако именно эта группа хронически больных заболевает тяжелыми случаями COVID-19. Более того, неизвестно, как иммунная система диализных пациентов реагирует на варианты вируса, такие как вариант Дельта. Команда намеревалась определить, могут ли пациенты получить пользу от третьей вакцинации против коронавируса.

«Тот факт, что пациентам с почечными заболеваниями требуется более сильный прививочный стимул, чтобы развить достаточный ответ на вакцинацию, не новость, - говорит профессор Тимм Вестхофф, директор медицинского отделения I в больнице Мариен Херне. Это хорошо известно, например, в отношении гепатита В (HBV). Пациентам на диализе с недостаточным или низким уровнем антител к гепатиту В проводится регулярная ревакцинация вакциной против ВГВ.

Лучший ответ на вакцинацию после третьей дозы

В текущем исследовании группа исследователей обследовала 23 диализных пациента, у которых был снижен ответ на вакцинацию после второй прививки мРНК- вакциной против COVID-19. Все они получили третью дозу . У 20 из них развился высокий титр антител и клеточный ответ против коронавируса SARS-Cov-2.

Исследовательская группа также изучила 25 пациентов, чья иммунная система уже вырабатывала высокие титры антител и клеток-киллеров после второго укола. «Интересно, что, несмотря на высокий уровень ответа после второй дозы, их иммунный ответ был ниже, чем реакция на вакцинацию пациентов, которые не ответили на две дозы и нуждались в третьей - даже против варианта Дельта», - говорит Тимм Вестхофф.

«Эти результаты имеют клиническое значение», - резюмирует Окан Чинкилик. Третий раунд вакцинации может принести пользу не только пациентам, у которых был сниженный или отсутствующий ответ на вакцинацию после двух доз, но и для пациентов с хорошим ответом антител после двух прививок. «Следовательно, наши данные подтверждают недавно опубликованную рекомендацию Постоянного комитета по вакцинации, которая рекомендует третью дозу вакцинации для людей с пониженным иммунитетом, включая пациентов на диализе», - говорит Окан Чинкилик.

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