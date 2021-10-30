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Магнитная буря 30 октября 2021: Огромная солнечная вспышка нанесет "прямой удар" по Земле, сила бури достигнет жестких показателей

10:45:0610/29/2021,София Мальцева
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Его длительность составит три часа, после чего буря сменится на 6 баллов и продлится весь следующий день до 19.00 по Новосибирску.

Вспышки оказывают влияние на электрические приборы, радио, спутники, и, самое главное, на здоровье людей. Фото: Pixabay.com

Неожиданный прогноз космической погоды сообщает, что 30 октября планету настигнет мощнейшая магнитная буря в этом году. Ее сила будет почти экстремальной – 7 баллов. Такой геоудар называется — жесткий геомагнитный шторм. Отметим, что самый максимальный показатель – 8 баллов.

Резкое ухудшение космической погоды будет весь день. Таким образом, геоудары можно рассчитать по часам:

12 часов ночи по Москве и в 4 утра по новосибирскому времени, первый и самый сильный магнитный удар — 7 баллов. Его длительность составит три часа, после чего буря сменится на 6 баллов и продлится весь следующий день до 19.00 по Новосибирску.

Что такое магнитные бури?

Геомагнитная буря возникает, когда на Солнце происходят вспышки, которые попадают на Землю с помощью солнечного ветра. Их частицы вызывают волнения атмосферы Земли, которые оказывают влияние на электрические приборы, радио, спутники, и, самое главное, на здоровье людей. Метеопаты могут почувствовать резкое ухудшение самочувствия до, во время или после магнитной бури. Чаще всего страдают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также с хроническими болезнями.

Какие симптомы испытывают наши читатели?

- Трудно дышать, грудь сдавливает, голова болит.

- Бессонница и мигрень мучает.

- Внутреннее напряжение очень сильное. Тяжело дышать.

- Сильно мучает головная боль, напряжение, тревога.

- Грудь сдавливает, суставы начинают болеть, усталость.

Как облегчить состояние

Чтобы уменьшить опасное воздействие магнитной бури на организм, нужно постараться выспаться, есть сегодня исключительно здоровую пищу. Убрать из рациона все соленое, жареное, жирное. Отказаться от алкоголя и курения. Постарайтесь также уделить 30 октября время для небольшой прогулки на свежем воздухе, но не нагружайте себя серьезными физическими упражнениями. Если есть какие-то особые проблемы со здоровьем, то во время магнитной бури крайне важно иметь под рукой все необходимые лекарства. При резком ухудшении самочувствия необходимо немедленно обратиться за помощью к специалистам.

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