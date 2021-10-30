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Коронавирус на ранней стадии можно вылечить дешевыми антидепрессантами: что за таблетка?

10:00:1410/29/2021
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Результаты, опубликованные в среду в журнале Lancet Global Health , были настолько убедительными, что независимые эксперты, наблюдающие за исследованием, рекомендовали прекратить его как можно раньше, поскольку результаты были очевидны.

Исследователи протестировали таблетку, используемую от депрессии и обсессивно-компульсивного расстройства. Фото: Pixabay.com

Дешевый антидепрессант снизил потребность в госпитализации среди взрослых из группы высокого риска с COVID-19 в рамках исследования по поиску существующих лекарств, которые можно было бы использовать для лечения коронавируса.

Исследователи протестировали таблетку, используемую от депрессии и обсессивно-компульсивного расстройства, потому что, как было известно, она уменьшала воспаление и выглядела многообещающей в небольших исследованиях, пишет medicalxpress.com.

Они поделились результатами с Национальным институтом здоровья США, который публикует рекомендации по лечению, и надеются на рекомендацию Всемирной организации здравоохранения.

«Если ВОЗ порекомендует это, вы увидите, что это широко используется», - сказал соавтор исследования доктор Эдвард Миллс из Университета Макмастера в Гамильтоне, Онтарио, добавив, что во многих бедных странах это лекарство легко доступно. «Мы надеемся, что это приведет к спасению многих жизней».

Таблетка под названием флувоксамин будет стоить 4 доллара за курс лечения COVID-19. Для сравнения, лечение антителами внутривенно стоит около 2000 долларов, а экспериментальная противовирусная таблетка Merck от COVID-19 стоит около 700 долларов за курс. Некоторые эксперты прогнозируют, что для борьбы с коронавирусом в конечном итоге будут использоваться различные методы лечения.

Исследователи протестировали антидепрессант почти у 1500 бразильцев, недавно инфицированных коронавирусом, которые подвергались риску тяжелого заболевания из-за других проблем со здоровьем, таких как диабет. Около половины принимали антидепрессант дома 10 дней, остальные принимали пустышки. Их отслеживали в течение четырех недель, чтобы узнать, кто попал в больницу или провел длительное время в отделении неотложной помощи, когда больницы были переполнены.

В группе, которая принимала препарат, 11% нуждались в госпитализации или длительном пребывании в отделении неотложной помощи, по сравнению с 16% тех, кто принимал таблетки-пустышки.

Результаты, опубликованные в среду в журнале Lancet Global Health , были настолько убедительными, что независимые эксперты, наблюдающие за исследованием, рекомендовали прекратить его как можно раньше, поскольку результаты были очевидны.

Остаются вопросы о наилучшей дозировке, о том, могут ли пациенты с низким риском также получить пользу и следует ли комбинировать таблетку с другими видами лечения.

В рамках более крупного проекта было изучено восемь существующих лекарств, чтобы выяснить, могут ли они работать против пандемического вируса. В рамках проекта все еще тестируется лекарство от гепатита, но все остальные, включая метформин, гидроксихлорохин и ивермектин, не оправдались.

Дешевый дженерик и таблетки от COVID-19 от Merck работают по-разному и «могут дополнять друг друга», - сказал доктор Пол Сакс из Бригама и женской больницы и Гарвардской медицинской школы, который не принимал участия в исследовании. Ранее в этом месяце компания Merck обратилась к регулирующим органам США и Европы с просьбой разрешить производство противовирусных таблеток.

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