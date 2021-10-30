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29.10
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«Снимите розовые очки»: исследователи оценили, насколько оправдан оптимизм у людей сегодня

7:00:4210/29/2021,от Университета Бата
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Как правило, это происходит с негативными жизненными событиями, такими как заболевание или развод - случаи плохих новостей, которые вызывают сильную эмоциональную реакцию.

Мсследование, основанное на предыдущих исследованиях, повторяет анализ предвзятости оптимизма. Фото: Pixabay

Новое исследование ставит под сомнение утверждения о том, что люди «оптимистично настроены» в отношении будущего, что, как считается, способствует финансовым кризисам, неспособности людей заботиться о своем здоровье или бездействию в связи с изменением климата.

На протяжении десятилетий ученые считали, что у людей есть «предубеждение иррационального оптимизма» - они слишком много смотрят на светлую сторону и недооценивают свои шансы на отрицательный опыт, переоценивая свои шансы на позитивные события. Эту чрезмерно оптимистичную тенденцию принимает во внимание правительство Великобритании при планировании крупных инфраструктурных проектов, пишет Medical Xpress.

Однако новое исследование, проведенное учеными из Университета Бата (UCL) и Биркбека (Лондонский университет), демонстрирует недостатки в исследовании, подтверждающие наличие предвзятости к оптимизму. По словам авторов, предыдущие исследования привели к «ложным срабатываниям» - шаблонам данных, которые выглядят так, будто люди чрезмерно оптимистичны, хотя такой предвзятости не существует.

Исследователи провели несколько экспериментов, используя методологию, которая была широко принята в прошлых исследованиях оптимизма. Эта методология, известная как «метод обновления», предполагает, что участники оценивают свои шансы пережить жизненное событие, а затем повторно оценивают его после того, как им предоставляется реальный шанс среднего человека испытать это событие.

Как правило, это происходит с негативными жизненными событиями, такими как заболевание или развод - случаи плохих новостей, которые вызывают сильную эмоциональную реакцию.

В этом новом исследовании, опубликованном на этой неделе в журнале Cognition, исследователи протестировали тот же «метод обновления», но удалили эмоциональный элемент, используя нейтральные примеры, такие как оценка участниками шансов того, что следующая проезжающая машина будет черного цвета.

Несмотря на изменение примеров и удаление эмоциональных элементов, наблюдалась та же оптимистическая картина, что побудило исследователей оспорить обоснованность методов, используемых в исследованиях, утверждая, что они доказывают предвзятость оптимизма.

Ведущий исследователь Джейсон Бертон из Биркбека сказал, что «наши эксперименты показывают, что метод, обычно используемый для доказательства такого оптимизма, ошибочен, что приводит к обновлению «оптимистических» убеждений там, где оптимизм невозможен. Это не означает, что предвзятого отношения к оптимизму не может быть в реальном мире, но нужны новые улучшенные методы. По сути, текущие методы возвращают ложные срабатывания".

Со-исследователь Пунит Шах, доцент кафедры психологии Бата, сказал, что «конечно, есть доказательства оптимизма в определенных ситуациях, но это не означает, что люди в целом оптимистичны. Исследователи и политики сделали карьеру, основываясь на этой идее. предвзятого оптимизма, но пора пересмотреть доказательства этого психологического феномена».

Предвзятость оптимизма постоянно используется для руководства крупными государственными проектами, по-видимому, для управления прогнозами относительно временных и финансовых затрат на проект. Наше последнее исследование, основанное на наших предыдущих исследованиях, поддерживает повторный анализ предвзятости оптимизма, прежде чем он будет определять политику в дальнейшем.

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