Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
10.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Погода в Бердске 30 октября 2021: в этот день на Руси убирали телеги и готовили сани

11:30:2210/29/2021
1

По скрипу колес повозки можно было погадать на урожай.

Крестьяне в этот день убирали телеги и доставали сани. Фото: Pixabay.com

Выходные в Бердск принесут минусовые отметки на столбиках термометра, а также небольшой дождь со снегом. Так, с утра воздух прогреется до +1 градуса тепла, а к обеду похолодает до -3 градусов. При этом прогнозируется юго-западный ветер, с порывами до 5,4 м/с. При относительной влажности воздуха 60%, и атмосферным давлением 755 мм ртутного столба.

30 октября отмечается день Пророка Осии по церковному календарю. Крестьяне в этот день убирали телеги и доставали сани. До этого зимнему транспорту было трудно ездить по грязи, смешанной со снегом. Считалось, что именно после дня Осии, сани начинают спокойно ехать вплоть до весны.

По скрипу колес повозки можно было погадать на урожай. Если они не скрипят, а тихо едут, то будет много хлеба и овощей в следующем году.

Обычно телеги изготавливали из дерева. В них запрягали лошадей (реже волов, буйволов, мулов). Хоть на вид такая повозка кажется довольно примитивной, но состоит она из множества деталей и относится к сложным техническим сооружениям. На его строительство у сельского плотника уходило больше месяца работы.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипогода в бердскеприметы день Пророка Осии
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Готовитесь к зиме?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Актер Александр Збруев рассказал о последних днях своей жены Валентины Малявиной: «Она была уже совсем слепая и жила в пансионате»
2:28:52 11/10/2021
Актер Александр Збруев рассказал о последних днях своей жены Валентины Малявиной: «Она была уже совсем слепая и жила в пансионате»
11 ноября – День экономиста в России: шикарные открытки и душевные слова всем экономистам в профессиональный праздник
2:15:50 11/10/2021
11 ноября – День экономиста в России: шикарные открытки и душевные слова всем экономистам в профессиональный праздник
Известная актриса Елена Сафонова попала в больницу с переломами после ДТП в центре Москвы. Она сама вела Hyundai
2:01:19 11/10/2021
Известная актриса Елена Сафонова попала в больницу с переломами после ДТП в центре Москвы. Она сама вела Hyundai
Смешные имена для девочек: не называйте так, если не хотите испортить девочке жизнь
2:00:35 11/10/2021
Смешные имена для девочек: не называйте так, если не хотите испортить девочке жизнь
Половина таксистов в Москве являются иностранцами без российских водительских прав
1:42:16 11/10/2021
Половина таксистов в Москве являются иностранцами без российских водительских прав
Голикова доложила Путину тревожные цифры по росту числа смертей от коронавируса в России
1:30:30 11/10/2021
Голикова доложила Путину тревожные цифры по росту числа смертей от коронавируса в России
В Новосибирске огромная очередь из-за QR-кодов выстроилась на концерт юмориста Максима Галкина
1:08:05 11/10/2021
В Новосибирске огромная очередь из-за QR-кодов выстроилась на концерт юмориста Максима Галкина
Новогодние школьные каникулы-2022: какие даты утвердило Миобрнауки. Может ли быть перенос из-за пандемии
1:00:22 11/10/2021
Новогодние школьные каникулы-2022: какие даты утвердило Миобрнауки. Может ли быть перенос из-за пандемии
Матвиенко допускает введение более строгих ограничений в регионах из-за коронавируса
12:46:37 11/10/2021
Матвиенко допускает введение более строгих ограничений в регионах из-за коронавируса
Арестованным за шпионаж в пользу Украины оказался бывший мэр крымского Симеиза. Ему грозит до 20 лет тюрьмы
12:27:13 11/10/2021
Арестованным за шпионаж в пользу Украины оказался бывший мэр крымского Симеиза. Ему грозит до 20 лет тюрьмы