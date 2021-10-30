Погода в Бердске 30 октября 2021: в этот день на Руси убирали телеги и готовили сани

Выходные в Бердск принесут минусовые отметки на столбиках термометра, а также небольшой дождь со снегом. Так, с утра воздух прогреется до +1 градуса тепла, а к обеду похолодает до -3 градусов. При этом прогнозируется юго-западный ветер, с порывами до 5,4 м/с. При относительной влажности воздуха 60%, и атмосферным давлением 755 мм ртутного столба.
30 октября отмечается день Пророка Осии по церковному календарю. Крестьяне в этот день убирали телеги и доставали сани. До этого зимнему транспорту было трудно ездить по грязи, смешанной со снегом. Считалось, что именно после дня Осии, сани начинают спокойно ехать вплоть до весны.
По скрипу колес повозки можно было погадать на урожай. Если они не скрипят, а тихо едут, то будет много хлеба и овощей в следующем году.
Обычно телеги изготавливали из дерева. В них запрягали лошадей (реже волов, буйволов, мулов). Хоть на вид такая повозка кажется довольно примитивной, но состоит она из множества деталей и относится к сложным техническим сооружениям. На его строительство у сельского плотника уходило больше месяца работы.