Чего больше всего боятся люди в процессе старения: ТОП-40 страхов

Исследования показали, что самые большие опасения старения включают потерю памяти, потерю подвижности и ухудшение зрения. Исследование, проведенное с участием 2000 взрослых, показало, что другими серьезными проблемами процесса старения являются забывчивость, потеря слуха и одиночество.
Финансовые проблемы, невозможность водить машину и потеря друзей и членов семьи на всю жизнь также были одними из главных опасений, пишет express.co.uk.
А другие ненавидят идею о том, что люди видят их старыми (26 процентов) или уязвимыми (25 процентов).
Однако более двух из пяти взрослых делают все возможное, чтобы предотвратить признаки старения.
Более здоровое питание, выполнение большего количества упражнений и окрашивание волос были одними из самых популярных способов избавиться от разрушительного воздействия времени.
Представитель Scrivens Optsers and Hearing Care, которая заказала это исследование, сказал: «У всех есть свои опасения по поводу старения, но это не обязательно должно быть только мрак и мрак.
«Нам нужно принять старение, а не бояться неизбежного, и быть благодарными за то, что мы живы, чтобы испытать это.
«Если вы действительно хотите сдержать старение, лучше всего ввести определенные режимы до того, как появятся контрольные признаки.
«С ухудшением зрения и слуха можно помочь, если вовремя выявить заболевание».
Исследование показало, что чувство непривлекательности (21 процент), горбатость (20 процентов) и отсутствие полного понимания технологий (17 процентов) также беспокоят британцев.
И почти каждый шестой опасается, что они все равно будут платить по ипотеке, когда станут пенсионером.
Тем не менее, 36 процентов взрослых, опрошенных через OnePoll, признаются, что отрицают свое старение, в то время как чуть менее трети уже считают себя «старыми».
Несмотря на то, что они были самой молодой возрастной группой, принявшей участие в опросе, более половины людей в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что уже предприняли шаги для предотвращения признаков старения (55 процентов).
Хирургия, ботокс и наполнители губ были одними из самых экстремальных процедур, которым подвергались эти молодые люди.
Между тем, было обнаружено, что люди в возрасте от 45 до 54 лет с большей вероятностью будут принимать меры по увлажнению, носить новую одежду, заниматься йогой и растяжкой для предотвращения старения.
Кроме того, было обнаружено, что 62 процента респондентов считают, что здоровое питание с возрастом имеет решающее значение для сохранения молодости, а 51 процент считают, что регулярные проверки зрения важны.
Чуть более трети респондентов назвали частые проверки слуха менее важными, чем проверка зрения, при этом 42 процента из них полагали, что слуховые аппараты сделают их старше, хотя половина полагала, что они улучшат качество их жизни.
Слух (37 процентов) и зрение (60 процентов) были двумя признаками старения, которые, по утверждениям респондентов, ухудшались с возрастом.
Исследование показало, что 64 процента респондентов не знают о связи между потерей слуха и деменцией, хотя нарушение памяти и деменция - их страх номер один перед старением.
Несмотря на опасения по поводу старения, более трети с нетерпением ждут прекращения работы, когда станут старше, а четверть с нетерпением ждут бесплатных проверок зрения и слуха (26 процентов).
Представитель Скривенса добавил: «Ухудшение зрения и потеря слуха входят в 10 основных опасений людей по поводу старения, но многие из нас по-прежнему предпочитают игнорировать эти очевидные признаки, потому что мы связываем их со старением.
«По-прежнему существует значительная стигма в отношении ношения слуховых аппаратов, но чем раньше люди обратятся за помощью при потере слуха, тем лучше.
«Нет лекарства, но потерю слуха можно вылечить. Если людям понадобятся слуховые аппараты, они будут поражены тем, насколько далеко продвинулись технологии и как они могут существенно повлиять на качество их жизни ».
ТОП-40 СТРАХОВ СТАРЕНИЯ:
Нарушение памяти / начало деменции.
Становиться менее мобильным.
Ухудшение зрения.
Получение определенных болезней / заболеваний, связанных со старением.
Стать забывчивым.
Потеря друзей / членов семьи на всю жизнь.
Потеря слуха.
Потеря зубов.
Быть одиноким.
Финансовые трудности.
Необходимость иметь опекуна.
Ломкие кости.
Невозможность водить.
Неспособность выполнять некоторые из тех физических упражнений, которые вы выполняли раньше.
Не может быстро ходить.
Невозможно тренироваться.
Люди видят в вас "старого".
Считаться уязвимым.
Выпадение волос.
Повсюду обвисшая кожа.
Животик, который никогда больше не будет плоским.
Люди предполагают, что вы это прошли.
Морщинистая кожа шеи.
Морщины.
Больше не чувствовать себя привлекательным.
Невозможно есть / пить то, что вы хотите.
Люди смотрят мимо тебя, как будто тебя не существует.
Получение предчувствия.
Не виделись с родственниками так часто, как хотелось бы.
Тот факт, что вы не можете есть много, как раньше, не прибавляя в весе.
Не до конца разбираюсь в технологиях.
Седые волосы.
Вам все труднее найти работу, если вы ее хотите.
Молодые люди думают, что вы не можете к ним относиться.
Никто больше не будет вас восхищать / думать, что вы привлекательны.
Менопауза.
Недостаточно долго, чтобы встречаться с внуками.
Бинго крылья.
Все еще выплачивает ипотеку.
Превращаясь в своих родителей.