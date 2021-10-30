Как коронавирус влияет на иммунную систему?

COVID-19 снижает количество и функциональную компетентность определенных типов иммунных клеток в крови, говорят исследователи LMU. Это может повлиять на реакцию на вторичные инфекции.
Коронавирус SARS-CoV-2 вызывает умеренное или тяжелое заболевание у 3–10% инфицированных. В таких случаях иммунная система чрезмерно реагирует на вирус, вызывая аберрантный врожденный иммунный ответ, который характеризуется системным воспалением, внутрисосудистым свертыванием крови и повреждением сердечно-сосудистой системы. Команда под руководством профессора иммунологии Анн Круг из Биомедицинского центра (BMC) LMU, в которую вошли многие исследователи из BMC и Медицинского центра LMU, провела всестороннее исследование этого явления и обнаружила неизвестное до сих пор влияние вируса на организм человека. иммунная система. В журнале PLOS Pathogens они сообщают, что после заражения SARS-CoV-2 количество иммунных клеток вызвало дендритные клетки в кровообращении уменьшаются, в то время как функциональность оставшейся фракции нарушается. Авторы считают, что это может сделать пациентов более восприимчивыми к вторичным инфекциям во время и сразу после выздоровления после приступа COVID-19, пишет Medical Xpress.
Дендритные клетки (ДК) ответственны за инициирование иммунных ответов против инвазивных патогенов. Они делают это путем активации хелперных Т-клеток, которые, в свою очередь, стимулируют В-клетки секретировать антитела, направленные против захватчика. Круг и ее коллеги намеревались определить влияние умеренной и тяжелой коронавирусной инфекции на этот процесс. Они проанализировали образцы кровиполучено от 65 пациентов с COVID-19, лечившихся в Медицинском центре LMU. Они обнаружили, что в этих образцах было меньше ДК, чем в крови здоровых людей. Кроме того, ДК, выделенные из крови пациентов, показали пониженную способность активировать Т-клетки. «Мы действительно ожидали, что ДК, выделенные от пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, будут активировать Т-клетки сильнее, чем ДК, полученные от здоровых доноров», - говорит Круг.
«Однако мы обнаружили, что в ходе заболевания белки, присутствующие на поверхности ДК в крови пациентов, были изменены таким образом, что они с большей вероятностью подавляли ответы Т-клеток». Несмотря на это, через 15 дней после постановки диагноза у 90% этих пациентов были выработаны антитела, направленные против белка шипа SARS-CoV-2,и многие из них также активировали Т-клеточный ответ, - эти реакции являются признаком устойчивой иммунной реакции против вируса. «Таким образом, уменьшение количества и снижение функциональности ДК, похоже, не оказывает негативного влияния на иммунный ответ на сам коронавирус», - говорит Круг.
Однако она убеждена, что уменьшенное количество и измененная функция DC имеют большое значение. Возможно, это может привести к тому, что иммунная система будет менее сильно реагировать, чем ожидалось, на бактериальные или другие вирусные инфекции после выздоровления от COVID-19, но эта возможность потребует дальнейшего клинического исследования.
Что может объяснить истощение ДК в крови и снижение их способности стимулировать Т-клетки? - У Круга есть несколько гипотез. По ее мнению, на самом деле это может представлять собой соответствующий регулирующий процесс. COVID-19 часто связан с сильными воспалительными реакциями, поэтому это явление может быть частью попытки подавить воспалительные процессы. Дендритные клетки могут мигрировать из крови в воспаленные ткани, такие как легкие, что может объяснить снижение количества ДК в кровотоке. «Однако мы также обнаружили, что регенерация дендритных клеток задерживается», - отмечает Круг. Авторы исследования считают, что это явление может ослабить способность пациентов создавать эффективные иммунные ответы на другие патогены во время и сразу после симптоматической инфекции COVID-19. Теперь команда изучит этот вопрос более подробно, чтобы определить, влияет ли влияние SARS-CoV-2 на DC на долгосрочный COVID.