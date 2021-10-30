Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
29.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как коронавирус влияет на иммунную систему?

9:00:3010/29/2021,от университета Людвига Максимилиана в Мюнхене
0

Коронавирус SARS-CoV-2 вызывает умеренное или тяжелое заболевание у 3–10% инфицированных.

В ходе заболевания белки, присутствующие на поверхности ДК в крови пациентов, были изменены таким образом, что они с большей вероятностью подавляли ответы Т-клеток. Фото: Pixabay

COVID-19 снижает количество и функциональную компетентность определенных типов иммунных клеток в крови, говорят исследователи LMU. Это может повлиять на реакцию на вторичные инфекции.

Коронавирус SARS-CoV-2 вызывает умеренное или тяжелое заболевание у 3–10% инфицированных. В таких случаях иммунная система чрезмерно реагирует на вирус, вызывая аберрантный врожденный иммунный ответ, который характеризуется системным воспалением, внутрисосудистым свертыванием крови и повреждением сердечно-сосудистой системы. Команда под руководством профессора иммунологии Анн Круг из Биомедицинского центра (BMC) LMU, в которую вошли многие исследователи из BMC и Медицинского центра LMU, провела всестороннее исследование этого явления и обнаружила неизвестное до сих пор влияние вируса на организм человека. иммунная система. В журнале PLOS Pathogens они сообщают, что после заражения SARS-CoV-2 количество иммунных клеток вызвало дендритные клетки в кровообращении уменьшаются, в то время как функциональность оставшейся фракции нарушается. Авторы считают, что это может сделать пациентов более восприимчивыми к вторичным инфекциям во время и сразу после выздоровления после приступа COVID-19, пишет Medical Xpress.

Дендритные клетки (ДК) ответственны за инициирование иммунных ответов против инвазивных патогенов. Они делают это путем активации хелперных Т-клеток, которые, в свою очередь, стимулируют В-клетки секретировать антитела, направленные против захватчика. Круг и ее коллеги намеревались определить влияние умеренной и тяжелой коронавирусной инфекции на этот процесс. Они проанализировали образцы кровиполучено от 65 пациентов с COVID-19, лечившихся в Медицинском центре LMU. Они обнаружили, что в этих образцах было меньше ДК, чем в крови здоровых людей. Кроме того, ДК, выделенные из крови пациентов, показали пониженную способность активировать Т-клетки. «Мы действительно ожидали, что ДК, выделенные от пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, будут активировать Т-клетки сильнее, чем ДК, полученные от здоровых доноров», - говорит Круг.

«Однако мы обнаружили, что в ходе заболевания белки, присутствующие на поверхности ДК в крови пациентов, были изменены таким образом, что они с большей вероятностью подавляли ответы Т-клеток». Несмотря на это, через 15 дней после постановки диагноза у 90% этих пациентов были выработаны антитела, направленные против белка шипа SARS-CoV-2,и многие из них также активировали Т-клеточный ответ, - эти реакции являются признаком устойчивой иммунной реакции против вируса. «Таким образом, уменьшение количества и снижение функциональности ДК, похоже, не оказывает негативного влияния на иммунный ответ на сам коронавирус», - говорит Круг.

Однако она убеждена, что уменьшенное количество и измененная функция DC имеют большое значение. Возможно, это может привести к тому, что иммунная система будет менее сильно реагировать, чем ожидалось, на бактериальные или другие вирусные инфекции после выздоровления от COVID-19, но эта возможность потребует дальнейшего клинического исследования.

Что может объяснить истощение ДК в крови и снижение их способности стимулировать Т-клетки? - У Круга есть несколько гипотез. По ее мнению, на самом деле это может представлять собой соответствующий регулирующий процесс. COVID-19 часто связан с сильными воспалительными реакциями, поэтому это явление может быть частью попытки подавить воспалительные процессы. Дендритные клетки могут мигрировать из крови в воспаленные ткани, такие как легкие, что может объяснить снижение количества ДК в кровотоке. «Однако мы также обнаружили, что регенерация дендритных клеток задерживается», - отмечает Круг. Авторы исследования считают, что это явление может ослабить способность пациентов создавать эффективные иммунные ответы на другие патогены во время и сразу после симптоматической инфекции COVID-19. Теперь команда изучит этот вопрос более подробно, чтобы определить, влияет ли влияние SARS-CoV-2 на DC на долгосрочный COVID.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коронавирусCOVID-19антитела вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас хороший иммунитет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Для самых смелых красивые и добрые открытки в День основания Российского военно-морского флота 30 октября
8:45:44 10/29/2021
Для самых смелых красивые и добрые открытки в День основания Российского военно-морского флота 30 октября
Новый вариант коронавируса AY.4.2- насколько он для нас опасен?
8:30:26 10/29/2021
Новый вариант коронавируса AY.4.2- насколько он для нас опасен?
30 октября - Международный день карих глаз: какими качествами обладают кареглазые люди. Яркие приметы дня – на удачу и любовь
8:15:03 10/29/2021
30 октября - Международный день карих глаз: какими качествами обладают кареглазые люди. Яркие приметы дня – на удачу и любовь
Сколько времени можно подавлять ВИЧ после прекращения лечения: исследование врачей
8:00:11 10/29/2021
Сколько времени можно подавлять ВИЧ после прекращения лечения: исследование врачей
Признаки коронавируса осенью 2021 года: как изменились симптомы с начала пандемии?
7:30:51 10/29/2021
Признаки коронавируса осенью 2021 года: как изменились симптомы с начала пандемии?
31 октября - День автомобилиста-2021: какие автомобили самые любимые у россиян. Традиции праздника
7:15:16 10/29/2021
31 октября - День автомобилиста-2021: какие автомобили самые любимые у россиян. Традиции праздника
«Снимите розовые очки»: исследователи оценили, насколько оправдан оптимизм у людей сегодня
7:00:42 10/29/2021
«Снимите розовые очки»: исследователи оценили, насколько оправдан оптимизм у людей сегодня
Дексаметазон при коронавирусе: как лучше лечить тяжелое течение - врачи изменили дозы
6:30:41 10/29/2021
Дексаметазон при коронавирусе: как лучше лечить тяжелое течение - врачи изменили дозы
День всех святых: как души умерших возвращаются в свои дома 1 ноября и что обязательно следует делать живым. Строгие запреты дня
6:15:46 10/29/2021
День всех святых: как души умерших возвращаются в свои дома 1 ноября и что обязательно следует делать живым. Строгие запреты дня
Миру грозит дефицит шприцев из-за роста доз вакцины от коронавируса - предупредили производители
6:00:13 10/29/2021
Миру грозит дефицит шприцев из-за роста доз вакцины от коронавируса - предупредили производители