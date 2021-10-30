Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
10.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Осия Колесник: почему 30 октября нужно обязательно послушать звук левого и правого колеса

1:00:3810/30/2021,София Мальцева
1

Cчитается, что Осия первым начал записывать пророчества, показав пример другим пророкам.

Девушки, по звуку колес телеги, гадали себе на замужество. Фото: Pixabay.com

30 октября в храмах чтят ветхозаветного пророка Осию. В народе его называют Осия Колесник, из-за традиционных обычаев, происходящих в этот день. В древности, Колесником этот день назвали, поскольку в этот день уделялось большое внимание колесам. Телеги убирали до весны, ставя их в сарай, а перед этим смотрели на их исправность. После чего колеса снимали до следующей весны.

История пророка

Осия был одним из ветхозаветных пророков, боровшийся с идолопоклонством, пытаясь обратить евреев к Господу. По легенде он женился на блуднице, которая изменяла ему, после чего он оставил ее. Но, когда жена раскаялась, то Осия принял ее не изменив своей сильной любви. Именно после этого Осия с еще большим пылом стал призывать израильтян к вере в Христа.

Также считается, что Осия первым начал записывать пророчества, показав пример другим пророкам. Многое, что предсказывал Осия сбылось. Он сообщал о распространении истинного познания Бога по миру, предугадал окончание ветхозаветных жертв, а также возвращение Иисуса Христа на Землю и другие значимые события.

Народные традиции

В этот день готовились к зиме. Убирали телеги, но перед этим гадали по звукам колес:

Если слышали скрип, то урожай к следующему году ждали плохой урожай, а если тихо телега ехала, то богатый урожай будет. Чтобы "обмануть" судьбу, оси и колеса чинили и заранее смазывали их.

А девушки, по звуку колес, гадали себе на замужество. Для этого одно колесо спускали от входной двери в сторону ворот. После чего колесо катили обратно до дома, стараясь не уронить. Если падало, то в этом году девушка замуж не пойдет.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникиприметы день памяти пророка ОсииОсия Колесник
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Нравятся вам народные традиции?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Актер Александр Збруев рассказал о последних днях своей жены Валентины Малявиной: «Она была уже совсем слепая и жила в пансионате»
2:28:52 11/10/2021
Актер Александр Збруев рассказал о последних днях своей жены Валентины Малявиной: «Она была уже совсем слепая и жила в пансионате»
11 ноября – День экономиста в России: шикарные открытки и душевные слова всем экономистам в профессиональный праздник
2:15:50 11/10/2021
11 ноября – День экономиста в России: шикарные открытки и душевные слова всем экономистам в профессиональный праздник
Известная актриса Елена Сафонова попала в больницу с переломами после ДТП в центре Москвы. Она сама вела Hyundai
2:01:19 11/10/2021
Известная актриса Елена Сафонова попала в больницу с переломами после ДТП в центре Москвы. Она сама вела Hyundai
Смешные имена для девочек: не называйте так, если не хотите испортить девочке жизнь
2:00:35 11/10/2021
Смешные имена для девочек: не называйте так, если не хотите испортить девочке жизнь
Половина таксистов в Москве являются иностранцами без российских водительских прав
1:42:16 11/10/2021
Половина таксистов в Москве являются иностранцами без российских водительских прав
Голикова доложила Путину тревожные цифры по росту числа смертей от коронавируса в России
1:30:30 11/10/2021
Голикова доложила Путину тревожные цифры по росту числа смертей от коронавируса в России
В Новосибирске огромная очередь из-за QR-кодов выстроилась на концерт юмориста Максима Галкина
1:08:05 11/10/2021
В Новосибирске огромная очередь из-за QR-кодов выстроилась на концерт юмориста Максима Галкина
Новогодние школьные каникулы-2022: какие даты утвердило Миобрнауки. Может ли быть перенос из-за пандемии
1:00:22 11/10/2021
Новогодние школьные каникулы-2022: какие даты утвердило Миобрнауки. Может ли быть перенос из-за пандемии
Матвиенко допускает введение более строгих ограничений в регионах из-за коронавируса
12:46:37 11/10/2021
Матвиенко допускает введение более строгих ограничений в регионах из-за коронавируса
Арестованным за шпионаж в пользу Украины оказался бывший мэр крымского Симеиза. Ему грозит до 20 лет тюрьмы
12:27:13 11/10/2021
Арестованным за шпионаж в пользу Украины оказался бывший мэр крымского Симеиза. Ему грозит до 20 лет тюрьмы