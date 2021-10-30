Осия Колесник: почему 30 октября нужно обязательно послушать звук левого и правого колеса

30 октября в храмах чтят ветхозаветного пророка Осию. В народе его называют Осия Колесник, из-за традиционных обычаев, происходящих в этот день. В древности, Колесником этот день назвали, поскольку в этот день уделялось большое внимание колесам. Телеги убирали до весны, ставя их в сарай, а перед этим смотрели на их исправность. После чего колеса снимали до следующей весны.
История пророкаОсия был одним из ветхозаветных пророков, боровшийся с идолопоклонством, пытаясь обратить евреев к Господу. По легенде он женился на блуднице, которая изменяла ему, после чего он оставил ее. Но, когда жена раскаялась, то Осия принял ее не изменив своей сильной любви. Именно после этого Осия с еще большим пылом стал призывать израильтян к вере в Христа.
Также считается, что Осия первым начал записывать пророчества, показав пример другим пророкам. Многое, что предсказывал Осия сбылось. Он сообщал о распространении истинного познания Бога по миру, предугадал окончание ветхозаветных жертв, а также возвращение Иисуса Христа на Землю и другие значимые события.
Народные традицииВ этот день готовились к зиме. Убирали телеги, но перед этим гадали по звукам колес:
Если слышали скрип, то урожай к следующему году ждали плохой урожай, а если тихо телега ехала, то богатый урожай будет. Чтобы "обмануть" судьбу, оси и колеса чинили и заранее смазывали их.
А девушки, по звуку колес, гадали себе на замужество. Для этого одно колесо спускали от входной двери в сторону ворот. После чего колесо катили обратно до дома, стараясь не уронить. Если падало, то в этом году девушка замуж не пойдет.