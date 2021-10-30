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29.10
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Для самых смелых красивые и добрые открытки в День основания Российского военно-морского флота 30 октября

8:45:4410/29/2021
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30 октября в России отмечается День основания Военно-морского флота России.

День основания Российского ВМФ

Как давно Петруша Первый
Этот день определил.
И начало этим самым
Флотоводству положил.

Много было поле славных
Адмиралов, моряков,
Защитить Отчизну в море
Каждый был всегда готов.

Раз с 17-го века
Существует русский флот:
Будут плавать экипажи
День за днем, из года в год.

***

Границы с моря бережёт
Российский наш военный флот,
Покой и мир он охраняет
И от врагов нас защищает.

Всех моряков мы поздравляем,
Здоровья крепкого желаем,
Пусть будет ласковой волна,
Судьба пусть наградит сполна!

День основания Российского ВМФ

Великой России дети умелые, С праздником вас, морские военные. В работе нелегкой — семь футов под килем, В жизни семейной — лазурного штиля.

***

С Днем военно-морского вас флота,
Служба здесь — непростая работа,
Но умеете все и, конечно,
Вам желаем служить лишь успешно!

Пусть звезда путеводная светит,
Вас в пути лишь хорошее встретит,
Корабли мели, бури не знают,
А в порту вас родные встречают!

Стихи: Поздравок
Открытки: bonnycards.ru

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