Для самых смелых красивые и добрые открытки в День основания Российского военно-морского флота 30 октября

Как давно Петруша Первый
Этот день определил.
И начало этим самым
Флотоводству положил.
Много было поле славных
Адмиралов, моряков,
Защитить Отчизну в море
Каждый был всегда готов.
Раз с 17-го века
Существует русский флот:
Будут плавать экипажи
День за днем, из года в год.
***
Границы с моря бережёт
Российский наш военный флот,
Покой и мир он охраняет
И от врагов нас защищает.
Всех моряков мы поздравляем,
Здоровья крепкого желаем,
Пусть будет ласковой волна,
Судьба пусть наградит сполна!
Великой России дети умелые, С праздником вас, морские военные. В работе нелегкой — семь футов под килем, В жизни семейной — лазурного штиля.
***
С Днем военно-морского вас флота,
Служба здесь — непростая работа,
Но умеете все и, конечно,
Вам желаем служить лишь успешно!
Пусть звезда путеводная светит,
Вас в пути лишь хорошее встретит,
Корабли мели, бури не знают,
А в порту вас родные встречают!
Стихи: Поздравок
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