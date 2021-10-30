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День всех святых: как души умерших возвращаются в свои дома 1 ноября и что обязательно следует делать живым. Строгие запреты дня

6:15:4610/29/2021
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Мистикой и магической энергетикой отличается от всех других праздников День всех святых. В это время души усопших родственников приходят навестить свою потомков, а темные сущности проникают в мир живых, чтобы принести человеку неприятности.

Традиционно День всех святых отмечается 1 ноября. Фото: Pixabay.com
Традиционно День всех святых отмечается 1 ноября. Фото: Pixabay.com

День всех святых имеет глубокие языческие корни и традиционно отмечается 1 ноября. Несколько тысячелетний назад в это время племена кельтов праздновали наступление Нового года. Они считали, что в этот период два мира — земной и потусторонний, сливаются своими границами и неизвестные мистические существа могут попасть в мир живых, а люди, в свою очередь, способны очутиться в мире мертвых. Считалось, что демоны и бесы приходят в человеческий мир, поэтому многие люди старались защититься в этот праздник, закрывая ставни окон и оставаясь дома, проводя вечер в кругу семьи и близких. Также считалось, что одновременно с этим души усопших в последний раз могли навестить своих живых родственников и потребовать у них жертвенной пищи. Кому-то родственники могли явиться во снах и предупредить о предстоящей опасности или успехе в делах.

В этот день необходимо почтить памятью и молитвой всех известных вам святых, а также сохранять разум в трезвости и произносить молитвы с чистотой сердца и помыслов. Можно посетить храм и прочитать молитву какому-либо святому, посетить праздничное богослужение, литургию. Также в этот день можно посетить кладбище, принести поминальную пищу для усопших родственников. На могилу можно поставить свежие или искусственные цветы.

Как и любой христианский праздник, День всех святых также имеет свои запреты. Например, в этот день ни в коем случает нельзя оставлять сушиться вещи на ночь, отказывать нуждающимся и бедным в милостыне и убивать пауков. Считается, что такими действиями вы можете навлечь на свой дом беду.

Если вы хотите защитить семейное гнездо от бед и вмешательства темных сущностей в вашу жизнь, обойдите все жилые помещения со свечей в руке от угла до угла и на ночь плотно закройте шторы. Чтобы загадать желание, можно положить красное яблоко на ночь под подушку, а затем съесть его утром, загадав желание.

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