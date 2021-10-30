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Профилактика простуды: 7 простых способов предупредить болезнь

3:30:2810/30/2021
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Продолжительные (более 90 минут) упражнения средней и высокой интенсивности, особенно без еды, могут в краткосрочной перспективе подавить вашу иммунную функцию.

Простые способы остановить простуду до того, как она начнется. Фото: Pixabay.com

Обычные холода обычно довольно мягкие, но этой зимой врачи советуют людям оставаться дома, чтобы избежать всплеска «сильнейших холода в истории». Вот как можно предотвратить простуду.

Вероятно, вы слышали разговоры своих друзей и семьи о «супер простуде», которая, похоже, охватила Великобританию. Возможно, это не Covid, но нельзя отрицать, что многие люди страдают от кашля, простуды и других инфекций. Боитесь заболеть этой обычно безобидной болезнью? Вот как остановить простуду еще до того, как она начнется, по словам команды ColdZyme и Эйслинга Морана, диетолога из Thriva, пишет express.co.uk.

Данные Агентства по безопасности здоровья Великобритании (UKHSA) показывают, что количество звонков на номер 111 по поводу симптомов простуды и гриппа увеличивается и превышает ожидаемый уровень, особенно среди пациентов в возрасте от 15 до 44 лет.

Однако, даже если всем, кого вы знаете, может показаться, что они простужены, нет никаких доказательств того, что циркулирующая простуда является особенно опасным штаммом простуды.

Ответ может заключаться в том, что мы не так сильно отстранены от общества и не носим маски, как раньше, поэтому растет число вирусов простуды, таких как аденовирус, риновирус и респираторно-синцитиальный вирус.

Не бойтесь, вот семь вещей, которые вы можете сделать, чтобы снизить риск простуды.

Помой свои руки

Простуду передают микробы при кашле и чихании, которые могут жить на руках и поверхностях в течение 24 часов.

Поэтому один из лучших способов избежать простуды - это мыть руки и не прикасаться к общим предметам.

Ученый-диетолог Айслинг Моран сказал: «Регулярное мытье рук с мылом и водой в течение 20 секунд может помочь защитить вас от развития инфекции, если вы подверглись воздействию.

«Если вы не можете мыть руки, лучше всего использовать спиртовой гель с содержанием алкоголя не менее 60 процентов».

Принимайте добавки

Соблюдение здоровья и полноценная диета помогут вам предотвратить простуду и бороться с ней, если вы подхватите ее.

Айслинг сказал: «Здоровое сбалансированное питание действительно важно, когда речь идет о поддержке функционирования вашей иммунной системы и долгосрочного здоровья.

«Есть ряд питательных веществ, которые особенно важны, в том числе витамин C, витамин A, витамин E, витамин D, витамин B6 и цинк.

Другие добавки, которые могут помочь, включают:

Эхинацея - исследования показали, что эта трава может помочь защитить от простуды (но необходимы дополнительные исследования)
Экстракты черной бузины - лекарственное растение, которое снижает продолжительность и тяжесть гриппа (но исследования основаны только на нескольких исследованиях с участием небольшого числа людей)
Экстракт выдержанного чеснока (AGE) - некоторые исследования показывают, что AGE может улучшить функцию ваших иммунных клеток и может помочь уменьшить тяжесть простуды и гриппа.

Не игнорируйте полезные пищевые добавки - пробиотики. Хорошая работа кишечника дарит хороший иммунитет.

Высуши волосы

Простуду вызывают вирусы, а не холодная погода, но если вы будете хорошо себя чувствовать и будете хорошо себя чувствовать, это поможет вам предотвратить простуду.

Эксперты ColdZyme сказали: «Вопреки тому, что могли вам сказать ваши родители, бабушки и дедушки, мокрые волосы не вызывают простуду.

«Сама простуда вызвана заражением вирусом простуды (которого, как считается, существует около 200 вариантов).

«Однако, если иммунная система уже ослабла, переохлаждение может еще больше ослабить ее.

«Влажные волосы в холодных условиях могут привести к падению температуры тела, что может отрицательно сказаться на ослабленной иммунной системе, поэтому с мокрыми волосами лучше избегать холода».

Принять лекарства

Если вы чувствуете на горизонте простуду, фармацевт посоветует вам лучшее лекарство.

Команда ColdZyme сказала: «Ранние симптомы простуды могут варьироваться от человека к человеку, начиная от головной боли,« царапания »или боли в горле до ощущения непогоды.

«Как только появятся эти симптомы, начинайте лечить их лекарствами».

Выспаться

Обеспечение достаточного сна является важным фактором, помогающим нам предотвращать простуду и бороться с ней, поскольку именно в этот период организм изо всех сил старается бороться с инфекцией.

Эксперт ColdZyme сказал: «Исследования показали, что недостаток сна может повлиять на иммунную систему и ее способность бороться с инфекцией».

Айслинг расширил: «Когда вы спите, ваше тело вырабатывает и высвобождает цитокины - белки, которые нацелены на инфекции и воспаление.

«Также считается, что сон улучшает работу ваших Т-клеток - действительно важного типа иммунных клеток.

«Таким образом, недостаток сна или недостаточно качественный сон могут сделать вас более восприимчивыми к болезням. Это также может повлиять на то, как быстро вы оправитесь от болезни ».

NHS предполагает, что большинству взрослых необходимо от шести до девяти часов сна каждую ночь.

Он также предполагает, что дети в возрасте от трех до пяти лет получают от 10 до 13 часов, включая дремоту, дети в возрасте от 6 до 12 лет - от 9 до 12 часов, а подростки (в возрасте от 13 до 18) - от 8 до 10 часов в сутки ».

Айслинг добавил: «Если вам не удается выспаться, два сна (не более 30 минут каждый) могут помочь компенсировать негативные последствия потери сна.

«Конечно, дремать не всегда возможно, поэтому постарайтесь найти режим сна, который вам подходит».

Снимать стресс

Знаете ли вы, что стресс может сделать вас более уязвимыми для простуды?

Айслинг сказал: «Ваше эмоциональное благополучие может иметь большое влияние на ваше физическое здоровье.

«Фактически, психонейроиммунология - это изучение взаимодействия между вашей центральной нервной системой (ЦНС) и вашей иммунной системой.

«Исследования показывают, что хронический стресс может ослабить вашу иммунную систему.

Есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы снизить уровень стресса и даже изменить свое восприятие стресса и реакцию на него, в том числе:

Внимательность.
Глубокое дыхание.
Выспаться.
Упражнение.
Не пить слишком много.

Спорт

Регулярные упражнения важны для функционирования вашей иммунной системы и могут помочь вам предотвратить простуду.

Айслинг объяснил: «Существует множество теорий о том, как упражнения могут поддерживать вашу иммунную систему, но механизмы до конца не изучены.

«Одна из теорий заключается в том, что упражнения могут помочь вашим иммунным клеткам быстрее перемещаться по вашему телу, поскольку они улучшают кровообращение.

«Или может случиться так, что кратковременное повышение температуры тела поможет вам лучше бороться с инфекциями. Вероятно, это комбинация сложных причин ».

Имейте в виду, что продолжительные (более 90 минут) упражнения средней и высокой интенсивности, особенно без еды, могут в краткосрочной перспективе подавить вашу иммунную функцию.

Это означает, что важно давать вашему телу время для восстановления между тренировками, но Айслинг указала, что довольно сложно переборщить, если вы не спортсмен, выдерживающий длительные тяжелые тренировки.

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