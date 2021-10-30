С День основания Российского военно-морского флота для настоящих героев морей и океанов яркие открытки и теплые слова для поздравлений 30 октября

Я в этот праздник, день морского флота,
Тебе желаю: пусть уйдут заботы,
Пусть для тебя, мой друг, лихой моряк,
Всегда сияет на пути маяк.
Еще желаю, друг мой дорогой,
Всегда чтоб берег ждал тебя домой,
Пускай удача будет на пути,
Ведь ты привык всегда вперед идти!
***
Российский флот царь Петр основал,
В конце далекого семнадцатого века,
Он оборону флотом укреплял,
Оставив память о себе навеки.
Сегодня вам, военным морякам,
От нас и поздравления, и слава,
Вы по Петровым следуйте стопам
На море мир храните для державы!
Здоровья вам и доблестно служить,
Границы от врагов оберегая,
И только в мире жизнь свою прожить,
Ни на кого, нигде не нападая!
***
«Морским судам быть» — так сказал Пётр Первый, Когда завершался семнадцатый век. Десятки судов заложили на верфях, Набрали команды по сто человек.
Как день основания русского флота
С тех пор повелось отмечать этот день,
Андреевских флагов взвихрились полотна
Все моря границы легли в эту сень.
Века уж минули, но также, как встарь,
Мы помним, что нам завещал государь:
Рубеж, от Тамани до Новой Земли,
Российских флотов стерегут корабли.
***
Во времена Великого Петра,
Непобедимый русский флот возник,
Основанный по росчерку пера,
Изрядно кровью с потом был полит.
И было все: победы, пораженья,
Большая стройка — щепки уж не в счет,
Себя прославил в бурях и сраженьях
Наш незабвенный, легендарный флот!
И мы не зря границы укрепляем,
Хоть не довольны скептики, порой,
Беда врасплох нас больше не застанет,
Когда на страже флот наш, боевой!
Стихи: Поздравок
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