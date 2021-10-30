Почему ваш мужчина не говорит «Я люблю тебя» и что с этим делать?

Чувство влюбленности не похоже ни на что другое. Влюбленность в кого-то волнует, опьяняет, поднимает настроение и трогает.
И следующий лучший способ испытать настоящую любовь - это заявить о своих чувствах вслух мужчине, в которого вы влюбились, пишет yourtango.com.
Ну не всегда...
Если ты скажешь « Я люблю тебя» слишком рано , особенно если это произойдет раньше, чем он захочет сказать эти три слова в ответ, его молчание может показаться невыносимым.
В мгновение ока то легкое, комфортное чувство, которое вы испытывали в ваших отношениях, улетучивается, а уязвимость, дискомфорт и беспокойство врываются внутрь.
Его отсутствие вербального ответа может даже заставить вас полностью пересмотреть ценность ваших отношений.
По правде говоря, мужчина ясно демонстрирует уровень своей приверженности вам, когда встречается исключительно с вами, близко делится с вами и делает такие вещи, как консультации с вами при планировании своего расписания.
И все же существует тенденция судить о действительности отношений, а также о намерении мужчины по его желанию или его отсутствию сказать эти три слова.
Проблема в том, что это может излишне саботировать многообещающий новый роман, поэтому важно сначала понять, что с ним может происходить на более глубоком уровне.
Вот 3 возможных причины, по которым ваш парень не скажет «Я люблю тебя», о которых вы, возможно, не задумывались раньше.
1. Он связывает высказывание «Я люблю тебя» с ожиданиями, которые он не готов оправдать.
Ожидания - одна из самых смертельных угроз для отношений, потому что они заменяют открытое общение невысказанными предположениями.
Многие мужчины связывают высказывание «Я люблю тебя» с появлением новых ожиданий, которые, как они знают, они не готовы выполнить. Другие просто боятся этих ожиданий, поэтому они предпочитают, чтобы все двигалось без давления.
Означает ли это, что ваш мужчина не готов дать вам все, что вы хотите? Нет. На самом деле он, возможно, уже дает вам больше, чем вы себе представляли.
Ключ в том, чтобы прояснить, где он находится и каковы его намерения. Подобно тому, как некоторые мужчины обходят ярлык парня, одновременно будучи лучшим парнем, которого вы когда-либо имели, страх ожидания может вдохновить мужчину выражать любовь через действие, а не словами.
2. Он не чувствует, что может соответствовать своему определению того, что означает выражение «Я люблю тебя».
У всех разные вещи ассоциируются с влюбленностью. Ваш мужчина может ассоциировать слова "я люблю вас" с действиями, которые он не готов предпринять, или с другими состояниями, которых он еще не испытал.
Чем более благороден ваш мужчина, тем важнее для него будет почувствовать, что он может соответствовать своему определению того, что означает слова «Я люблю тебя».
Таким образом, вместо того, чтобы преждевременно отказываться от эмоциональных вложений, необходимых для того, чтобы выразить эти три слова, узнайте, что конкретно для него значит признание любви.
3. Он искренне не любит вас.
Точно так же, как вы можете любить кого-то, не будучи влюбленным, сказочные времена, страстные поцелуи и интимные занятия любовью не обязательно равносильны влюбленности.
Легко предположить, что мужчина, который регулярно несет вам свою душу, не желая никого другого, должен быть влюблен в вас. Но как бы безумно это ни звучало, мужчина может делиться с вами практически всеми аспектами своей жизни, не будучи в вас влюбленным.
Как бы он ни заботился о вас, возможно, он просто не любит вас.
Хотя правда может ранить, важно понять, закрыт ли он для любви к вам или просто поздно расцвел в отделе любви.
Так что же делать, если мужчина не говорит, что я люблю тебя?
Во-первых, помните, что все мужчины и женщины испытывают и определяют любовь по-разному. Для вас очень важно воздерживаться от предположений, когда он воздерживается от слов «я люблю тебя».
Во-вторых, постарайтесь узнать, что ваш мужчина связывает с высказыванием «Я люблю тебя», а также с тем, чего, по его мнению, от него будут ожидать. Тогда вы лучше поймете, что для него значат эти слова.
В-третьих, проверьте себя и убедитесь, что вы не уделяете больше внимания словам, чем то, что вы на самом деле испытываете в своих отношениях.
Хотя легко рассуждать о том, почему он не говорит, что я люблю тебя, не менее важно понимать, почему вы так цените его, делая это.