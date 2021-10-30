Грешно ли работать 30 октября в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница» 30 октября?

Иконы Богородицы особо почитаются в православном мире. В честь святых образов также существует множество праздников. Следующий день в честь иконы будет отмечаться 30 октября. В этот день почитают память иконы Божией Матери “Избавительница”. Икона совершила немало чудес, которые стали олицетворять ее как чудодейственную. Считается, что святой образ может избавить человека от искушений, дурных чувств и плохих событий. Вернуть надежду и спасти от тяжелой зависимости.
Первое чудо, которое совершила “Избавительница”, было избавление целого города Спарты от нападения огромной тучи саранчи, уничтожающей и поедающей весь урожай, выращиваемый крестьянами. Такие события могли привести к серьезному голоду среди людей, многие боялись, что они могут быть обречены на смерть.
Однако в это время в городе остановился афонский монах Мартианин. Он всегда носил с собой икону Божией Матери. Когда местные жители пожаловались ему о настигнувшего явления, то монах стал убеждать всех искренне помолиться Богородице. Он поставил икону на поле и тысячи людей собрались, чтобы попросить Деву Марию от опасности. Когда молитву перестали читать, то люди увидели солнечный свет, который до этого заслоняли насекомые. Саранча отступила, а люди вздохнули с облегчением.
Многие задаются вопросом, можно ли работать в праздник иконы. При этом работа в церковные недвунадесятые праздники, не будет грехом. Особенно, если день выпадает на будни, многие не могут оставить работу просто так. Священнослужители в таких случаях советуют помолиться дома и идти на работу, пребывая весь день в светлых мыслях.