Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
10.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Грешно ли работать 30 октября в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница» 30 октября?

1:30:4910/30/2021,София Мальцева
1

Священнослужители в таких случаях советуют помолиться дома и идти на работу.

Работа в церковные недвунадесятые праздники, не будет грехом. Фото: Pixabay.com

Иконы Богородицы особо почитаются в православном мире. В честь святых образов также существует множество праздников. Следующий день в честь иконы будет отмечаться 30 октября. В этот день почитают память иконы Божией Матери “Избавительница”. Икона совершила немало чудес, которые стали олицетворять ее как чудодейственную. Считается, что святой образ может избавить человека от искушений, дурных чувств и плохих событий. Вернуть надежду и спасти от тяжелой зависимости.

Первое чудо, которое совершила “Избавительница”, было избавление целого города Спарты от нападения огромной тучи саранчи, уничтожающей и поедающей весь урожай, выращиваемый крестьянами. Такие события могли привести к серьезному голоду среди людей, многие боялись, что они могут быть обречены на смерть.

Однако в это время в городе остановился афонский монах Мартианин. Он всегда носил с собой икону Божией Матери. Когда местные жители пожаловались ему о настигнувшего явления, то монах стал убеждать всех искренне помолиться Богородице. Он поставил икону на поле и тысячи людей собрались, чтобы попросить Деву Марию от опасности. Когда молитву перестали читать, то люди увидели солнечный свет, который до этого заслоняли насекомые. Саранча отступила, а люди вздохнули с облегчением.

Многие задаются вопросом, можно ли работать в праздник иконы. При этом работа в церковные недвунадесятые праздники, не будет грехом. Особенно, если день выпадает на будни, многие не могут оставить работу просто так. Священнослужители в таких случаях советуют помолиться дома и идти на работу, пребывая весь день в светлых мыслях.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
молитвапраздникизапретыикона Божией Матери "Избавительница"
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как проводите этот день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Актер Александр Збруев рассказал о последних днях своей жены Валентины Малявиной: «Она была уже совсем слепая и жила в пансионате»
2:28:52 11/10/2021
Актер Александр Збруев рассказал о последних днях своей жены Валентины Малявиной: «Она была уже совсем слепая и жила в пансионате»
11 ноября – День экономиста в России: шикарные открытки и душевные слова всем экономистам в профессиональный праздник
2:15:50 11/10/2021
11 ноября – День экономиста в России: шикарные открытки и душевные слова всем экономистам в профессиональный праздник
Известная актриса Елена Сафонова попала в больницу с переломами после ДТП в центре Москвы. Она сама вела Hyundai
2:01:19 11/10/2021
Известная актриса Елена Сафонова попала в больницу с переломами после ДТП в центре Москвы. Она сама вела Hyundai
Смешные имена для девочек: не называйте так, если не хотите испортить девочке жизнь
2:00:35 11/10/2021
Смешные имена для девочек: не называйте так, если не хотите испортить девочке жизнь
Половина таксистов в Москве являются иностранцами без российских водительских прав
1:42:16 11/10/2021
Половина таксистов в Москве являются иностранцами без российских водительских прав
Голикова доложила Путину тревожные цифры по росту числа смертей от коронавируса в России
1:30:30 11/10/2021
Голикова доложила Путину тревожные цифры по росту числа смертей от коронавируса в России
В Новосибирске огромная очередь из-за QR-кодов выстроилась на концерт юмориста Максима Галкина
1:08:05 11/10/2021
В Новосибирске огромная очередь из-за QR-кодов выстроилась на концерт юмориста Максима Галкина
Новогодние школьные каникулы-2022: какие даты утвердило Миобрнауки. Может ли быть перенос из-за пандемии
1:00:22 11/10/2021
Новогодние школьные каникулы-2022: какие даты утвердило Миобрнауки. Может ли быть перенос из-за пандемии
Матвиенко допускает введение более строгих ограничений в регионах из-за коронавируса
12:46:37 11/10/2021
Матвиенко допускает введение более строгих ограничений в регионах из-за коронавируса
Арестованным за шпионаж в пользу Украины оказался бывший мэр крымского Симеиза. Ему грозит до 20 лет тюрьмы
12:27:13 11/10/2021
Арестованным за шпионаж в пользу Украины оказался бывший мэр крымского Симеиза. Ему грозит до 20 лет тюрьмы