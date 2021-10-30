Пять эффективных советов для борьбы с зимней депрессией

Дни короче, света меньше. Многие люди зимой чувствуют себя уставшими или вялыми. Но каждый может что-то сделать сам, чтобы побороть так называемую зимнюю хандру.
Когда сработает будильник, еще темно - а днем снова будет рассвет. Зима может быть уютной, но кому-то она подаёт настроение. Главный недостаток - темнота. Но не обязательно просто смириться с плохим настроением, пишет focus.de.
«Свет имеет решающее значение для нашего настроения», - объясняет профессор Кнегинья Рихтер, руководитель клиники сна Клиники психиатрии и психотерапии в клинике Нюрнберга. «Это обеспечивает высвобождение различных гормонов, которые определяют наше эмоциональное состояние». Те, кто не получает достаточно яркого света в течение дня, могут в результате испытывать неприятные симптомы. То, как кто-то на это реагирует, варьируется от человека к человеку.
Однако: «Большая часть депрессии зимой - это не зимняя депрессия», - говорит профессор Ульрих Хегерль, председатель правления Немецкого фонда помощи при депрессии. «По большей части, это классическая депрессия, которая бывает зимой».
Не все люди с симптомами страдают зимней депрессией.
Зимняя депрессия, с другой стороны, представляет собой «сезонно зависимую депрессию» - подформу болезни, которая имеет определенные характеристики, помимо сезонной связи: «В большинстве случаев вместо отсутствия аппетита и веса. потеря, наблюдается повышенный аппетит », - говорит Хегерль. «Кроме того, пострадавшие не страдают от проблем с засыпанием или засыпанием. Они, как правило, спят больше, чем обычно».
Однако не все люди, испытывающие эти симптомы зимой, страдают зимней депрессией. Признаки этого могут заключаться в том, что пострадавшие больше не могут получать удовольствие и постоянно истощены. Часто это сопровождается чувством вины и безнадежности. Если вы или ваши близкие испытываете такие симптомы, ваш семейный врач или, в экстренных случаях, больница может вам помочь. Также имеется информационная линия о депрессии по телефону 0800/3344533.
Как прогнать зимнюю хандру.
С другой стороны, если это зимняя хандра, поможет поиск возможных причин. Помимо отсутствия света, существует множество других причин плохого настроения: «Зимой многие люди немного более меланхоличны. Они могут проводить больше времени дома и меньше отвлекаться на внешний вид», - говорит Хегерль. «Может быть, они пересматривают год и стали более вдумчивыми».
По словам эксперта, слишком долгий сон или слишком много времени в постели также могут усилить негативные эмоции. «Это делает многих людей вялыми и подавляет настроение», - говорит Хегерл. Поэтому, чтобы прогнать зимнюю хандру, можно было бы установить будильник особенно рано - даже если это может показаться на первый взгляд парадоксальным, учитывая праздность и отсутствие драйва.
Также может помочь световая терапия . Специальная лампа, которая излучает очень сильный и яркий свет, должна рассеять ощущение тусклости. «Световая терапия дает лучший эффект, когда она проводится сразу после пробуждения», - говорит Кнегинья Рихтер. «Но можно также включать лампу на рабочем месте, в идеале 60 минут в день».
Также помогают упражнения.
Альтернатива световой терапии: проводите больше времени на свежем воздухе - и при дневном свете. «Хороший вариант - чаще оставлять машину дома и ездить на работу на велосипеде», - говорит практикующий альтернативный врач Ханна Фридл из Гамбурга. «Если путь слишком длинный, вы также можете использовать перерыв на обед для короткой прогулки. Проявив немного воображения, вы можете найти небольшие изменения, которые сами по себе полезны».
Спорт также полезен : «Бег трусцой на природе идеален, но также рекомендуется заниматься спортом в помещении», - говорит Фридл. Точно так же, как правильная диета: «В течение этого времени помогает пища, которая не создает дополнительной нагрузки на организм и не делает его вялым», - говорит Фридл. Она рекомендует бананы, ананасы, финики, инжир, авокадо, орехи, овсянку, рыбу, соевые бобы, неочищенный рис и - в умеренных количествах - темный шоколад.
« Специи, которые« нагревают »нас внутри, также способствуют нашему утомленному зимой метаболизму», - говорит Фридл. Например, имбирь, перец чили, перец и корица могут привести организм в движение.