Похороны по-бердски: Спецслужба в Бердске закопает найденные на улице трупы с разрешения полиции

Мэр Бердска Евгений Шестернин утвердил порядок работы похоронной службы в городе. Соответствующее постановление опубликовано 28 октября. Новый порядок деятельности «специализированной службы по вопросам похоронного дела в Бердске» вступает в силу с момента опубликования документа. Он основан в том числе на указе президента о гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших, на правилах бытового обслуживания населения и порядке деятельности общественных кладбищ на территории Бердска.
Бердская администрация создает спецслужбу, на которую возлагаются обязанности по погребению умерших. При этом качество услуг не должно страдать, если хоронят одинокого человека, у которого нет родственников. Похоронная служба не имеет права навязывать свои ритуальные услуги, в том числе платные. Расценки на услуги так называемых социальных похорон устанавливает администрация по согласованию с Пенсионным фондом и Фондом соцстраха.
Как сказано в постановлении, спецслужба согласно перечню услуг оформляет документы на погребение, облачает тело покойного, предоставляет гроб и другие похоронные атрибуты, перевозит тело на кладбище и закапывает его. Но по желанию людей, взявших на себя обязанности по похоронам, спецслужба вправе оказывать платные услуги сверх минимального перечня, гарантированного государством.
Напомним, что социальное пособие на погребение выдается в течение полугода со дня смерти человека. С февраля 2021 года размер пособия на погребение увеличился на 360 рублей и составил 7710 рублей. За умершего пенсионера деньги перечисляет ПФР. Бердская похоронная служба может получать возмещение затрат по гарантированному перечню услуг на похороны.
Если умершего никому похоронить или тело нашли на улице, после того, как полицейские установят личность покойного, спецслужба обязана в течение трех суток предать его земле. Конечно, если нет криминала в смерти человека и не ведется расследование. Умерших, личности которых установить не удалось, хоронят на специально отведенном участке городского кладбища с согласия правоохранительных органов.
Заказ на погребение оформляется только при предоставлении справки о смерти, а также паспорта, пенсионного удостоверения и трудовой книжки умершего. В случае отсутствия каких-либо документов, спецслужба сама решает вопрос с другими ведомствами. Если речь идет о похоронах ребенка, то необходимо его свидетельство о рождении.
Похоронная спецслужба Бердска вправе арендовать технику, открывать магазины по продаже ритуальных принадлежностей и пункты приема заказов. При выявлении фактов ненадлежащего исполнения или некачественного предоставления услуг по погребению похоронщиков ждет наказание в соответствии с российскими законами.
В Бердске похоронами от имени муниципалитета занимается Центр муниципальных услуг, в ведение которого входит в том числе обслуживание городского кладбища. Как пояснил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, постановление не предполагает создания новой службы. - Мы приводим в соответствие законодательству работу ЦМУ в части погребения, - прокомментировал Захаров «Курьер.Среда» 29 октября.
Как сообщал «Курьер.Среда», летом 2021 года решением совета депутатов Бердска городское кладбище увеличили в размерах на 14,5 гектаров. Из-за нехватки мест под новые могилы к погосту присоединили участок, используемый под снегоотвал.