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Как быстро очистить замороженные стекла на автомобиле?

1:30:1710/30/2021
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Когда температура ниже нуля, скребок льда - часть неприятной утренней рутины для многих водителей. С помощью этой простой домашней уловки вы сможете избавить окна автомобиля от мороза намного быстрее.

Когда температура ниже нуля, соскребать лед - часть неприятной утренней рутины для многих водителей. Фото: Pixabay.com

Температура ледяная! Зимой, когда ты идешь на работу утром, лобовое стекло может выглядеть так: Теперь тоже царапается? Немного уксуса может помочь, пишет focus.de.

Уксус для обледенения окон.

Уксус поставляется в бутылке с распылителем и смешивается с водой. Теперь просто распылите его.

Смесь не следует распылять на краску. Пусть это подействует на мгновение - и в мгновение ока у нас снова будет четкий, свободный ото льда вид из окна машины.

Важно: недостаточно предусмотреть небольшой глазок. Вы можете использовать свой автомобиль только в том случае, если у вас есть достаточный обзор дорожного движения.

Важно: никогда не используйте горячую воду.

Стеклоочистители можно использовать только тогда, когда лобовое стекло полностью очищено от льда. Однако предварительно необходимо очистить их от снега и льда. Будьте особенно осторожны при этом, иначе вы можете снять слой резины с дворников.

Ни в коем случае не используйте горячую воду! Потому что односторонний нагрев оконного стекла в худшем случае может привести к растрескиванию стекла. Однако для этого должна быть очень большая разница температур.

Избегайте царапин на льду: работает с фольгой.

Если вы не хотите счищать лед на стекле, вы можете накрыть окна автомобиля вечером. Например, картоном или специальной покровной пленкой.

Обязательно прикрепите крышку непосредственно к автомобилю. Окно должно оставаться сухим. Только так вы можете быть уверены, что на следующее утро не получите неприятного сюрприза. Два старых носка творит чудеса с боковыми зеркалами.

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