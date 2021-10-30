Как быстро очистить замороженные стекла на автомобиле?

Температура ледяная! Зимой, когда ты идешь на работу утром, лобовое стекло может выглядеть так: Теперь тоже царапается? Немного уксуса может помочь, пишет focus.de.
Уксус для обледенения окон.
Уксус поставляется в бутылке с распылителем и смешивается с водой. Теперь просто распылите его.
Смесь не следует распылять на краску. Пусть это подействует на мгновение - и в мгновение ока у нас снова будет четкий, свободный ото льда вид из окна машины.
Важно: недостаточно предусмотреть небольшой глазок. Вы можете использовать свой автомобиль только в том случае, если у вас есть достаточный обзор дорожного движения.
Важно: никогда не используйте горячую воду.
Стеклоочистители можно использовать только тогда, когда лобовое стекло полностью очищено от льда. Однако предварительно необходимо очистить их от снега и льда. Будьте особенно осторожны при этом, иначе вы можете снять слой резины с дворников.
Ни в коем случае не используйте горячую воду! Потому что односторонний нагрев оконного стекла в худшем случае может привести к растрескиванию стекла. Однако для этого должна быть очень большая разница температур.
Избегайте царапин на льду: работает с фольгой.
Если вы не хотите счищать лед на стекле, вы можете накрыть окна автомобиля вечером. Например, картоном или специальной покровной пленкой.
Обязательно прикрепите крышку непосредственно к автомобилю. Окно должно оставаться сухим. Только так вы можете быть уверены, что на следующее утро не получите неприятного сюрприза. Два старых носка творит чудеса с боковыми зеркалами.