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31 октября - День автомобилиста-2021: какие автомобили самые любимые у россиян. Традиции праздника

7:15:1610/29/2021
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День автомобилиста, отмечаемый 31 октября, является довольно молодым праздником. Жители СССР праздновали его еще с 1980 года и сейчас это событие все также не утратило своего влияния.

Число автомобилей в России превысило 56 миллионов. Фото: Pixabay.com
Число автомобилей в России превысило 56 миллионов. Фото: Pixabay.com

31 октября в России отмечается День автомобилиста, однако официальное название праздника звучит иначе. В календаре праздников оно отмечено под названием «День работника автомобильного и городского транспорта». Традиционно в этот день поздравляют водителей, связанных с автомобильной сферой, а именно шоферов грузовых автомобилей, автобусов, трамваев, троллейбусов, такси и остального транспорта. Также поздравляют людей, профессионально связанных с автомобилями, например, с их техническим обслуживанием: слесарей, шиномонтажников, автомехаников, инженеров и конструкторов автомобилей, сотрудников предприятий по транспортной сборке.

Праздник призван показать, насколько важен транспорт в жизни людей и страны и как необходимы водители в различных сферах жизни. День автомобилиста существует с 1980 года. Он пользовался большой популярностью среди жителей СССР и не утратил своего влияния и по сей день.

Традиции праздника.

Как говорилось ранее, в этот день принято поздравлять автомобилистов, однако делается это не простым способом и далеко не формально. В честь этого праздника устраиваются концерты, а отдельные предприятия награждают почетных работников грамотами, дипломами и выписывают премии особо старательным сотрудникам.

Сейчас на дорогах страны можно встретить множество разнообразных автомобилей. Однако на данный момент в России самой распространенной маркой машины является LADA — на ней ездят почти треть россиян. На втором месте находится Toyota, а на третьем — Nissan. Пятерку самых популярных у россиян автомобилей завершают Hyundai и Kia. Кроме того, среди автомобилей на отечественных дорогах довольно часто встречаются Renault, Chevrolet, Volkswagen, Ford, Mitsubishi и BMW.

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день автомобилистапраздники31 октября
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