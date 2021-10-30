31 октября - День автомобилиста-2021: какие автомобили самые любимые у россиян. Традиции праздника

31 октября в России отмечается День автомобилиста, однако официальное название праздника звучит иначе. В календаре праздников оно отмечено под названием «День работника автомобильного и городского транспорта». Традиционно в этот день поздравляют водителей, связанных с автомобильной сферой, а именно шоферов грузовых автомобилей, автобусов, трамваев, троллейбусов, такси и остального транспорта. Также поздравляют людей, профессионально связанных с автомобилями, например, с их техническим обслуживанием: слесарей, шиномонтажников, автомехаников, инженеров и конструкторов автомобилей, сотрудников предприятий по транспортной сборке.
Праздник призван показать, насколько важен транспорт в жизни людей и страны и как необходимы водители в различных сферах жизни. День автомобилиста существует с 1980 года. Он пользовался большой популярностью среди жителей СССР и не утратил своего влияния и по сей день.
Традиции праздника.
Как говорилось ранее, в этот день принято поздравлять автомобилистов, однако делается это не простым способом и далеко не формально. В честь этого праздника устраиваются концерты, а отдельные предприятия награждают почетных работников грамотами, дипломами и выписывают премии особо старательным сотрудникам.
Сейчас на дорогах страны можно встретить множество разнообразных автомобилей. Однако на данный момент в России самой распространенной маркой машины является LADA — на ней ездят почти треть россиян. На втором месте находится Toyota, а на третьем — Nissan. Пятерку самых популярных у россиян автомобилей завершают Hyundai и Kia. Кроме того, среди автомобилей на отечественных дорогах довольно часто встречаются Renault, Chevrolet, Volkswagen, Ford, Mitsubishi и BMW.