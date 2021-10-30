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Замечательные поздравления в стихах и картинках в День тренера 30 октября

1:15:4910/30/2021
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День тренера в России традиционно отмечается 30 октября. В этот день любители спорта поздравляют своих наставников, которые открыли для них дорогу в спорт и поддержали на пути к победам.

День тренера

От души вас с праздником
Тренер поздравляем.
Здоровья, долголетия
Очень вам желаем.

Достижений и побед,
Улыбаться чаще.
Выступают пусть всегда
Ученики блестяще!

***

С днем тренера я поздравляю,
Пусть работа радость принесет,
Вам здоровья крепкого желаю,
А в каждом соревновании только зачет.

Ученики пусть будут гордиться,
Кубки и победы лишь приносят,
Похожими быть усердно стремиться,
А беды дни скорей долой уносят.

Отличную форму желаем держать,
Чтоб много лет еще работе посвятили,
С улыбкой дни всегда встречать,
Во всем легко чтоб победили.

***

Пусть День тренера подарит Свет немыслимых побед, Процветание обещает И космический бюджет!

Пусть спортивных достижений
Станет больше во сто крат,
А в глазах горит веселье,
Как бриллианты в сто карат!

***

Пускай День тренера откроет
К успехам ярким пусть простой,
Даст горизонтов море новых
И замечательный настрой!

По всём удача поджидает,
Победы все будут легки,
Глаза от радости сияют,
И любят все ученики!

***

Пусть чемпионов воспитать
Вам непременно удаётся.
И путь ваш станет освещать
Удача красочнее солнца!

И будет тренерство всегда
В почёте и огромном спросе.
И за старание в трудах
Здоровья вам судьба подбросит!


Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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