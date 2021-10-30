Замечательные поздравления в стихах и картинках в День тренера 30 октября

От души вас с праздником
Тренер поздравляем.
Здоровья, долголетия
Очень вам желаем.
Достижений и побед,
Улыбаться чаще.
Выступают пусть всегда
Ученики блестяще!
***
С днем тренера я поздравляю,
Пусть работа радость принесет,
Вам здоровья крепкого желаю,
А в каждом соревновании только зачет.
Ученики пусть будут гордиться,
Кубки и победы лишь приносят,
Похожими быть усердно стремиться,
А беды дни скорей долой уносят.
Отличную форму желаем держать,
Чтоб много лет еще работе посвятили,
С улыбкой дни всегда встречать,
Во всем легко чтоб победили.
***
Пусть День тренера подарит Свет немыслимых побед, Процветание обещает И космический бюджет!
Пусть спортивных достижений
Станет больше во сто крат,
А в глазах горит веселье,
Как бриллианты в сто карат!
***
Пускай День тренера откроет
К успехам ярким пусть простой,
Даст горизонтов море новых
И замечательный настрой!
По всём удача поджидает,
Победы все будут легки,
Глаза от радости сияют,
И любят все ученики!
***
Пусть чемпионов воспитать
Вам непременно удаётся.
И путь ваш станет освещать
Удача красочнее солнца!
И будет тренерство всегда
В почёте и огромном спросе.
И за старание в трудах
Здоровья вам судьба подбросит!
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru