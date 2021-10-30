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Изящные открытки для самых великолепных гимнасток во Всероссийский день гимнастики 30 октября

3:45:3510/30/2021
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В последнюю субботу октября российские спортсмены отмечают День гимнастики, учрежденный в 1999 году.

Всероссийский день гимнастики

Где красота и грация едины,
Полет мяча, булавы, ленты взмах,
Изящные движения красивы,
Словно полет фантазии в мечтах.

Желаем вам спортивных достижений,
Наград, побед и взлетов до небес,
Лояльных судей и соперников достойных,
Медалей золотых, удач, чудес.

Чтоб достижения давались просто,
Чтоб шли вы к цели так легко,
Пусть будет ваше звание — мастер спорта,
Пускай в наградах будет только золото!

Всероссийский день гимнастики

Легкость, грация большая,
Вычурная пластика.
Завораживает нас
Всех давно гимнастика.

Поздравляю с днем прекрасным
Всех, кто жизнь свою связал,
С видом спорта столь красивым,
Душу, страсть ему отдал.

Всероссийский день гимнастики

Гимнастика — царица в спорте! Поздравить вас я всех спешу, Прославить гибкость, силу, волю В ваш праздник славный я хочу.

Желаю золотых медалей,
Пусть станет домом пьедестал,
Летят пусть кубки и награды,
Ведь вы достойны всех похвал.

Пусть подрастают чемпионы,
Что славу принесут России,
Желаю в жизни, чтоб и спорте
Остались вы непобедимы.

Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок

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