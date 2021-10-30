Изящные открытки для самых великолепных гимнасток во Всероссийский день гимнастики 30 октября

Где красота и грация едины,
Полет мяча, булавы, ленты взмах,
Изящные движения красивы,
Словно полет фантазии в мечтах.
Желаем вам спортивных достижений,
Наград, побед и взлетов до небес,
Лояльных судей и соперников достойных,
Медалей золотых, удач, чудес.
Чтоб достижения давались просто,
Чтоб шли вы к цели так легко,
Пусть будет ваше звание — мастер спорта,
Пускай в наградах будет только золото!
Легкость, грация большая,
Вычурная пластика.
Завораживает нас
Всех давно гимнастика.
Поздравляю с днем прекрасным
Всех, кто жизнь свою связал,
С видом спорта столь красивым,
Душу, страсть ему отдал.
Гимнастика — царица в спорте! Поздравить вас я всех спешу, Прославить гибкость, силу, волю В ваш праздник славный я хочу.
Желаю золотых медалей,
Пусть станет домом пьедестал,
Летят пусть кубки и награды,
Ведь вы достойны всех похвал.
Пусть подрастают чемпионы,
Что славу принесут России,
Желаю в жизни, чтоб и спорте
Остались вы непобедимы.
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Стихи: Поздравок