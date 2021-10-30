С Днем автомобилиста! Обворожительные поздравления в открытках и словах для любителей дорог и руля на 31 октября 2021 года

Всех, кто знает толк в машинах,
За рулем кто просто ас,
Кто привык к дорогам длинным,
С праздником отличным вас!
Пусть авто вас не подводит.
Ни гвоздя, ни жезла вам!
Солнца — при любой погоде
И назло любым ветрам!
Счастья семьям, сил, удачи,
Дружбы, радостей, побед.
Близко пусть мечты маячат,
Пусть горит зеленый свет.
Чтоб колодки не скрипели,
Фары в темноте горели,
Чтоб бензин не дорожал,
И домкрат без дел лежал!
Чтоб дороги без баранов,
И мотор ревел исправно,
Чтоб сотрудник ДПС
С курса вашего исчез!
Кто за рулем не первый год, Кто знает каждый поворот, Того сегодня поздравляем И от души добра желаем.
Пусть будет легкою дорога.
Желаем Вам здоровья много.
Удача будет пусть всегда.
Ну и ни жезла, ни гвоздя!
Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда