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С Днем автомобилиста! Обворожительные поздравления в открытках и словах для любителей дорог и руля на 31 октября 2021 года

11:15:1010/30/2021
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День работников автомобильного транспорта, или просто — День автомобилиста, отмечается в России и ряде стран постсоветского пространства ежегодно в последнее воскресенье октября.

День автомобилиста

Всех, кто знает толк в машинах,
За рулем кто просто ас,
Кто привык к дорогам длинным,
С праздником отличным вас!

Пусть авто вас не подводит.
Ни гвоздя, ни жезла вам!
Солнца — при любой погоде
И назло любым ветрам!

Счастья семьям, сил, удачи,
Дружбы, радостей, побед.
Близко пусть мечты маячат,
Пусть горит зеленый свет.

День автомобилиста

Чтоб колодки не скрипели,
Фары в темноте горели,
Чтоб бензин не дорожал,
И домкрат без дел лежал!

Чтоб дороги без баранов,
И мотор ревел исправно,
Чтоб сотрудник ДПС
С курса вашего исчез!

День автомобилиста

Кто за рулем не первый год, Кто знает каждый поворот, Того сегодня поздравляем И от души добра желаем.

Пусть будет легкою дорога.
Желаем Вам здоровья много.
Удача будет пусть всегда.
Ну и ни жезла, ни гвоздя!

Стихи: Поздравок
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