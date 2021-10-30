Страшные открытки с тыквой для поздравления на Хэллоуин в канун Дня всех святых

Пусть этот праздник, Хэллоуин,
Откроет вам секрет один:
За страшной маской нужно скрыться
Да в чудо-юдо нарядиться
Ради того, чтоб всех пугать,
А духов злых совсем прогнать.
Вы в тыкву свечку поместите,
Огненный взгляд ей подарите.
Кто праздник весело встречает
... тот страха вовсе не узнает.
Ребята, ярких вам картин
Увидеть в праздник Хэллоуин!
Этот праздник необычный,
Очень страшный, заграничный,
Черти, демоны, вампиры
В дверь стучат твоей квартиры!
Это Хэллоуин пришел,
Будет жуть, как хорошо,
Поздравляем с этим днем,
Все страшилки — нипочем!
В день всех святых — наденьте маску,
Пусть нечисть Вас сама боится,
Желаю окунуться в сказку,
Всем страхам — тут же испариться!
Пусть дом Ваш ангел бережет,
А зло не перейдет порога,
Покой и мир в семье живет,
И не коснется Вас тревога!
Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда
Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда