Можно ли 31 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник Апостола и евангелиста Луки 31 октября?

Апостол Лука – это один из главных святых того времени, когда на земле находился Иисус. Будучи последователем проповедей Исуса Христа, он отдал ему всю свою любовь и служил Господу очень преданно и самоотверженно. Апостол Павел всегда считал, что для того, чтобы в его жизни самое величайшее дело — лечить и спасать жизни людей. И это дело никоим образом не связанное с обогащением и славой. Также Лука очень много трудился над созданием Евангелия, а после него книги Деяний Апостолов. Его труды являются очень ценными и мудрыми работами.
В юности Апостол Лука полностью выучил еврейский закон, а также познакомился с греческой философией, и занимался лечебным делом. Он владел двумя языками к своему взрослому возрасту, когда стал сподвижником Проповедника Божьего Павла. Он помогал ему учить о Христианстве среди людей.
В день, когда Апостола Павла бросили в темницу, Лука был рядом с ним. И, в последние минуты, старался облегчить его боли. Как гласит легенда, он помогал вылечить головную боль, плохое зрение и остальные болезни, которыми страдал тогда Апостол Павел.
После долгих мучений в заточении, святой Павел скончался, а Лука направился по разным городам, чтобы проповедовать христианство. После чего его казнили, казнили через повешение на ветке дерева в Фивах.
По церковной традиции, на праздники, выпадающие в воскресенье, лучше отказаться от любой работы. Если же день памяти святого выпадает на будний день, то трудиться не запрещается. Поэтому солить капусту, ходить на кладбище или убираться в этот день можно.