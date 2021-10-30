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С днем работников СИЗО! Неотразимые картинки и стихи для отправки охранителям порядка в России

1:15:3010/30/2021
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В России в 2021 году День работников СИЗО и тюрем отмечается 31 октября.

С днем работников СИЗО!

Непросто трудиться в тюрьме и СИЗО,
Известно ведь точно и четко одно —
Всем нужно и счастье, и радость везде,
Так пусть будет больше их в вашей судьбе.

Желаем здоровья, удачи, терпения,
Работе сопутствует пусть уважение.
Пусть силы всегда вас сопровождают,
Надежда и счастье пусть не покидают.

***

Профессия ваша трудна, я не скрою,
И может быть, даже опасна порою,
Хотя в это верят, конечно, не все,
Удачи желаю вам в вашем труде.

Пусть крепкие тюрьмы не дрогнут стенами,
Не мочит их дождь, и не тронет цунами,
Никто никогда никуда не сбежит,
И мир пусть преступный пред вами дрожит!

***

Это праздник для серьезных
И ответственных людей.
Прозвучат здесь много важных
И торжественных речей.

Прозвучат здесь поздравленья Для работников СИЗО. Пусть нелегкая работа В радость будет все равно!

Пусть работники всех тюрем,
Позабудут важность дел.
В этот праздник пусть гуляют,
Чтоб огонь в глазах горел!

***

В День работников СИЗО
Вы достойны, как никто,
Грамот, чести, похвалы,
Сложный путь ведь Вы прошли!

В День работников всех тюрем
Пожелаем и обсудим,
Всю заслугу и отвагу,
Поздравляем мы трудягу!

Будет пусть всегда тепло,
В доме очень хорошо,
Мир, покой и доброта,
Не оставят никогда!

***

Профессия ваша трудна и опасна —
Весь день за спокойствием в тюрьмах следить,
И риску себя подвергать ежечасно,
Работая с жуткими, злыми людьми.

Желаю вам легкой и радостной службы, В карьере достичь небывалых высот, Достатка, любви, самой искренней дружбы, Пусть в жизни всегда непременно везет!

Стихи: Поздравок
Открытки: bipbap.ru

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