Какой сегодня церковный праздник 30 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Пророка Осии
Православные праздники 30 октября 2021 года
Преподобномученика Андрея Критского
Перенесение мощей праведного Лазаря Четверодневного, друга Божия, епископа Китийского
Народные праздники и приметыОсия Колесник
В эту дату почитают память ветхозаветного святого пророка Осию.
В старину в этот день люди не запрягали лошадей, а давали им отдохнуть. Колеса от телег прятали на зиму, предварительно осмотрев и починив. Этот предмет считали оберегом и защитой от темных сил. Также колеса были символом солнца и использовались в различных обрядах.
Если кукушка села на сухое дерево и начала куковать, то скоро наступит мороз.
ПриметыГолуби прячутся – к ненастной погоде.
Домашний гусь машет крыльями, будто пытается взлететь – к дождю.
Аквариумные рыбки выскакивают из воды и ловят мошек – к непогоде.
Кукушка кукует на сухом дереве – к морозу.
По неизвестным в наше время причинам в этот день запрещалось мыться.
Источник: my-calend.ru