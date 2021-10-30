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Какой сегодня церковный праздник 30 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:3210/29/2021
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В старину в этот день люди не запрягали лошадей, а давали им отдохнуть.

Кукушка кукует на сухом дереве – к морозу. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 30 октября 2021 года

Пророка Осии
Преподобномученика Андрея Критского
Перенесение мощей праведного Лазаря Четверодневного, друга Божия, епископа Китийского

Народные праздники и приметы

Осия Колесник
В эту дату почитают память ветхозаветного святого пророка Осию.

В старину в этот день люди не запрягали лошадей, а давали им отдохнуть. Колеса от телег прятали на зиму, предварительно осмотрев и починив. Этот предмет считали оберегом и защитой от темных сил. Также колеса были символом солнца и использовались в различных обрядах.

Если кукушка села на сухое дерево и начала куковать, то скоро наступит мороз.

Приметы

Голуби прячутся – к ненастной погоде.
Домашний гусь машет крыльями, будто пытается взлететь – к дождю.
Аквариумные рыбки выскакивают из воды и ловят мошек – к непогоде.
Кукушка кукует на сухом дереве – к морозу.
По неизвестным в наше время причинам в этот день запрещалось мыться.

Источник: my-calend.ru

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