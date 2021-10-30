Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 30 октября 2021 в России и мире

• День тренера
• День инженера-механика
• Всемирный день жизни (World Life Day)
• Праздник чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница»
• День мокрых корок
• День рождения Российского военно-морского флота (День моряка-надводника)
• Всероссийский день гимнастики
• День улыбающихся каменных львов
• Праздник иконы Божией Матери «Прежде Рождества и по Рождестве Дева»
• День памяти святого пророка Осии
• Скандинавский Новый год (Зимние ночи)
• День памяти жертв политических репрессий
• День памяти жертв трагических событий осени 1992 года в Республике Ингушетия
• День осведомлённости о сахарной зависимости (Sugar Addiction Awareness Day)
• День памяти преподобномученика Андрея Критского
• Африканский день еды и безопасности питания (Africa Day for Food and Nutrition Security)
• Международный день ортопедических медсестёр (International Orthopaedic Nurses Day)
• День контрольного списка (Checklist Day)
• День «Напиши бывшему» (National Text Your Ex Day) - США
• День «Купи пончик» (Buy a Doughnut Day) - США
• Ночь призраков в холодильнике (Haunted Refrigerator Night) - США
• День «Обнимите овечку» (Hug A Sheep Day) - США
• День детей - Малайзия
• День подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков - Украина
• День создания великолепных похорон (Create A Great Funeral Day) - США
• Чудовищная ночь (Mischief Night) - Великобритания, США, Канада
• День тыквенного хлеба (Pumpkin Bread Day) - США
• День возврата рецептурных лекарств (National Prescription Drug Take Back Day) - США
• День кукурузных конфет (National Candy Corn Day) - США
• День «Выскажись о службе» (National Speak Up For Service Day) - США
• День национальной валюты (Hari Oeang) - Индонезия
• Тевар Джаянти (Thevar Jayanthi) - Индия
• День публициста (National Publicist Day) - США
• День принятия Декларации словацкой нации - Словакия
• Именины у Андрея, Антона, Дамиана, Сергея, Леонтия, Александра
• Осия Колесник (Осий Осенний)
Важные события:
• 30 октября 1888 года запатентована шариковая ручка
• 30 октября 1961 года в СССР испытана самая мощная в мире термоядерная бомба АН602 «Царь-бомба»
• 30 октября 1967 года в космосе впервые состоялась автоматическая стыковка космических аппаратов
Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru