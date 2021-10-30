Как ярко и неожиданно поздравить тренера в День тренера России 30 октября

30 октября по всей России отмечается День тренера. Профессия тренера отнюдь не легка, и способны добиться в ней успеха только ответственные и трудолюбивые люди. Быть тренером — это уважать своих учеников, профессионально сопровождать их в спортивной карьере, а также нести ответственность за их жизнь и здоровье. По статистике на 2021 год в России насчитывается 11 тысяч тренеров. В этот праздник поздравляют не только тренеров, но и всех работников, так или иначе связанных со спортом: преподавателей спортивных школ, преподавателей секций, фитнес тренеров и инструкторов.
Как же поздравить тренера с профессиональным праздником? На самом деле для любого наставника важны не столько подарки, сколько результаты и победы его учеников. Однако, если вы хотите удивить тренера, подарите ему именную медаль или кубок, на которой зафиксируйте поздравление для своего наставника. Если вы задумали поздравить тренера коллективно, то напишите несколько записок-поздравлений с лучшими пожеланиями и сложите их в подарочную коробку. К запискам можно приложить здоровье сладости, например, протеиновые батончики или фрукты. В качества подарка тренеру подойдет какой-либо мобильный спортивный снаряд, например, гантели, скакалка. Если преподаватель не нуждается в таких подарках, то новый комплект спортивной формы никогда не будет лишним.
О словесных поздравлениях тоже не стоит забывать. Отправьте своему тренеру открытку, посвященную празднику с теплыми поздравлениями или напишите сообщение с поздравлениями и признательностью за выполненную наставником работу.
Напомним, что в нашем материале вы сможете найти интересные поздравления ко дню тренера.