Велесова ночь: Зачем в ночь на 31 октября обязательно зажечь свечу дома и о чем извещает приснившийся вам в эту ночь усопший близкий

Мало кто знает, что Велесова ночь, празднуемая 31 октября, является славянским аналогом Хэллоуина. Однако эти праздники в корне отличаются. Если в Хэллоуин принято задабривать приходящие из потустороннего мира души, то Велесова ночь является временем подготовки к «темным временам», к приходу долгой и холодной зимы. Также в этот мистический праздник, еще со времен существования кельтов, принято поминать усопших родственников.
Покровителем Велесовой ночи является славянский бог Велес. Он олицетворяет собой множество вещей, например, мудрость, плодородие, благосостояние. По поверьям Велес был единственным богом, способным объединить в себе Свет и Тьму. Из-за этого умения он мог перемещаться между мирами, то есть свободно чувствовать себя и в мире живых, и в мире мертвых. Поэтому древние славяне считали, что в Велесову ночь завеса между мирами истончается и особо упорные представители темных сил могли проникнуть в мир живых, а неосторожные люди — в мир мертвых.
Какие обряды принято проводить в Велесову ночь?
Опасаясь темных сущностей и духом, наши предки проводили обряд очищения дома. В ночное время, перед наступлением Велесовой ночи люди закрывали ставни домов и зажигали свечку. Крепко держа свечу в руке, необходимо было обойти дом от угла до угла. Считалось, что такой незамысловатый ритуал очищает огнем жилище от нечистых сил. Сейчас этот обряд так же легко реализовать, как и несколько сотен лет назад — для этого достаточно заменить оконные ставни плотно закрытыми шторами.
Кроме обряда очищение, в Велесову ночь древние славяне предпочитали не выходить из дома. Вместо прогулок люди накрывали стол, зажигали свечи и поминали усопших родственников в кругу семьи. Важно подчеркнуть, что на столе не было жирной еды и остро пахнущих приправ. Считалось, что они отгоняют от дома всех духов, включая души родственников.
Часто в Велесову ночь во сне вы можете встретить какого-то своего усопшего родственника. После пробуждения сразу может возникнуть вопрос: «Что он хотел мне сказать и зачем пришел?». Пугаться гостя в сновидениях не стоит, однако к своей жизни стоит присмотреться внимательнее. Возможно, совсем скоро в двери вашего дома постучится человек с хорошими новостями. Появление близкого родственника говорит о том, что вы были благословлены на предстоящий год и теперь серьезные неприятности не коснуться ваших плеч.