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Главная молитва апостолу и евангелисту Луке 31 октября об исцелении и избавлении от сомнений

4:00:3310/30/2021,Анна Филатова
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Многие люди обращаются к святому с просьбами об исцелении тела и души. Силен апостол Лука в болезнях глаз.

Святой апостол Лука был одним из 70 учеников Иисуса, которые учились у него при жизни. Фото: Ikonaspas.ru

Святой Лука жил в Греции, он был очень умным и находчивым мужчиной. Он долго учился медицине и был достаточно хорошим врачом. Однажды Лука услышал об Иисусе, и встретившись с ним, стал его учеником.

После воскрешения Христа одним из первых его увидел Лука. Иисус явился святым, когда они шли в в Еммаус.

После Лука был очень близок с апостолом Павлом. Когда апостола бросили все его друзья один Лука, был рядом с ним. Под руководством апостола Павла Лука в 63 году написал Евангелие.

Целью книги стало мирское существование Господа. Книга полностью основана на фактах, а также историях Божией Матери. Святой Лука тщательно выверял каждый факт своей книги, именно поэтому она получилась достоверным.

Лука присутствовал при смерти апостола Павла. Лука написал первые святые образы Богоматери. Образы Лука списывал с Девы Марии при ее жизни. Также святой написал иконы святого Павла и святого Петра.

Святой Лука был наделен даром исцеления людей от телесных и духовных недугов. Конец его мирской жизни был трагическим, его повесили в возрасте 84 лет.

О чем молятся святому.

К святому Луке обращаются врачи, потому что он сам врачевал. Художники, так как он сам писал иконы и писатели, потому что он был писателем и написал Евангелие.

Многие люди обращаются к святому с просьбами об исцелении тела и души. Силен апостол Лука в болезнях глаз.

Молитва.


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